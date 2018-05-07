Полиция Молдовы официально открыла «охоту» на беспечных гонщиков

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Глава Генерального инспектората полиции Александру Пынзарь заявил, что «охота» на гонщиков будет активизирована. Соответствующее решение принято в связи с участившимися ДТП по причине превышения скоростного режима.

«Знаете ли вы, что больше всего ДТП происходит по причине превышения скорости? С сегодняшнего дня выводим на дороги страны машины-капканы, оснащенные радарами. Управляйте автомобилем внимательно и соблюдайте правила дорожного движения, в противном случае штрафы будут жестче», — написал Пынзарь на своей странице в соцсети Facebook.