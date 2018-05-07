Полиция Молдовы официально открыла «охоту» на беспечных гонщиков
Ультиматум от руководителя молдавской полиции: о чем глава Генинспектората предупредил водителей?
Ультиматум от руководителя молдавской полиции: о чем глава Генинспектората предупредил водителей?
КИШИНЕВ, 7 мая — Sputnik. Глава Генерального инспектората полиции Александру Пынзарь заявил, что «охота» на гонщиков будет активизирована. Соответствующее решение принято в связи с участившимися ДТП по причине превышения скоростного режима.
«Знаете ли вы, что больше всего ДТП происходит по причине превышения скорости? С сегодняшнего дня выводим на дороги страны
В Молдове штраф за превышение скоростного режима составляет от 300 леев до 1,5 тысячи леев с начислением штрафных очков — от трех до пяти. Однако ранее было объявлено об инициативе повысить штрафы за несоблюдение скоростного режима.