Times: ученые установили, что улыбка на фото «старит» человека
Участники эксперимента оценили возраст улыбающихся людей на один год старше.
Участники эксперимента оценили возраст улыбающихся людей на один год старше.
ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Улыбающиеся люди на фотографиях выглядят старше тех, кто фотографируется с серьезным выражением лица. К такому выводу пришли канадские и израильские ученые по итогам исследования, результаты которого были опубликованы в понедельник в газете Times.
Исследователи предложили группе из 40 человек определить по фотографии возраст 35 мужчин и 35 женщин, некоторые из которых улыбались, а некоторые — нет.
В связи с результатами исследования его авторы обратили внимание на существующие заблуждения в обществе по этой теме.
«Наши результаты ясно показывают, что один и тот же человек может верить в то, что, улыбаясь, вы выглядите моложе, но в то же время, они [участники эксперимента] дают меньше лет людям с нейтральным выражением лица, а не улыбающимся, — приводит Times слова Цви Ганеля из Университета имени
В то же время, газета подчеркивает, что это исследование не противоречит существующему распространенному мнению, что улыбка в целом позитивно сказывается на здоровье людей.