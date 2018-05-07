Times: ученые установили, что улыбка на фото «старит» человека

Источник: AP 2018

ЛОНДОН, 7 мая. /ТАСС/. Улыбающиеся люди на фотографиях выглядят старше тех, кто фотографируется с серьезным выражением лица. К такому выводу пришли канадские и израильские ученые по итогам исследования, результаты которого были опубликованы в понедельник в газете Times.

Исследователи предложили группе из 40 человек определить по фотографии возраст 35 мужчин и 35 женщин, некоторые из которых улыбались, а некоторые — нет.

В итоге в среднем возраст улыбающихся людей был оценен на год больше при том, что сами участники эксперимента были убеждены, что веселые люди на фото выглядят моложе.

В связи с результатами исследования его авторы обратили внимание на существующие заблуждения в обществе по этой теме.

«Наши результаты ясно показывают, что один и тот же человек может верить в то, что, улыбаясь, вы выглядите моложе, но в то же время, они [участники эксперимента] дают меньше лет людям с нейтральным выражением лица, а не улыбающимся, — приводит Times слова Цви Ганеля из Университета имени Бен-Гуриона. — А ведь нас со всех сторон убеждают в мысли, что улыбка делает моложе — посмотрите на улыбающиеся лица на рекламах кремов и зубных паст. А сколько раз мы размещали в социальных сетях наши улыбающиеся лица?».

Основная причина подобного феномена, по мнению ученых, состоит в том, что у улыбающихся людей вокруг глаз образуются морщины, которые визуально делают их старше.