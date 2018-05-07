Куда пойти 9 мая в Перми? Главные события, посвящённые Дню Победы
Жители краевой столицы увидят боевую технику и станут свидетелями установки силового рекорда.
Жители краевой столицы увидят боевую технику и станут свидетелями установки силового рекорда.
В честь 73-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне в Перми пройдут десятки мероприятий. Среди них каждый сможет найти интересные для себя. Об основных событиях празднования 9 мая читайте в материале «АиФ-Прикамье».
10.00 Самое яркое событие Дня Победы в Перми — торжественное прохождение войск Пермского военного гарнизона по Октябрьской площади. Девиз мероприятия — «Великие Победы Великой страны».
В параде примут участие 23 парадных расчёта. Это офицеры и курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии России, военнослужащие гарнизона «Сокол», курсанты Пермского института ФСИН РФ, региональные управления ФСИН и МЧС России, воспитанники Пермского казачьего полка, кадеты Пермских кадетских корпусов им. Суворова и им. Героя России Ф. Кузьмина, учащиеся Пермского Суворовского военного училища, участники Всероссийского движения «Юнармия».
Во время парада по площади пройдут 23 единицы военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», бронетранспортеры БТР-80 и бронеавтомобиль «Тигр». После парада техника спустится по Комсомольскому проспекту и по ул. Ленина проследует до эспланады, где её можно будет рассмотреть. Начнётся парад с тематического пролога, который откроет дефиле барабанщиков — кадетов Пермского кадетского корпуса им. Ф. Кузьмина.
Для 13000 зрителей на площади установят трибуны, вход на которые будет открыт с 09.00. Видеотрансляцию с парада можно будет смотреть на большом экране у
Бессмертный полк.
10.45 — 11.00 по Октябрьской площади вслед за парадом начнёт движение «Бессмертный полк». С 10.00 участники будут выстраиваться в колонны с обеих сторон проспекта с улицы Краснова. Регистрация не нужна, надо просто прийти с портретом воевавшего родственника. Нельзя брать с собой флаги, плакаты и транспаранты, не имеющие отношения к акции. Организаторы обращают внимание, что встроиться в колонну во время движения будет нельзя. Кроме того, участники «Бессмертного полка» не смогут увидеть парад.
12.30 — 13.00 «Бессмертный полк» пройдёт и в правобережной части Перми — по ул. Кировоградской от ул. Липатова до ул. Федосеева.
У
По традиции в этот день центром притяжения горожан станет площадка перед
10:00 -11:50 Прямая трансляция Торжественного прохождения войск и участников акции «Бессмертный полк"11.50 Приветствие участников акции «Бессмертный полк», во время него состоится премьера песни пермских авторов «Мы еще повоюем"12.00−13.00 Выступление коллектива Пермского академического «Театра-Театра» 13.00−13.20 Выступление мужского
На эспланаде.
С 11.00 до 19.00 На городской эспланаде будут работать интерактивные площадки. Как всегда организаторы приготовили для пермяков интерактивные площадки. Они разместятся у монумента «Героям фронта и тыла».
Интеративная зона «Фронт» (со стороны ул. Петропавловской). Включает в себя фотозону, в которой можно будет сфотографироваться с
Интеративная зона «Тыл» (со стороны ул. Ленина).
На экспозиции «75 лет Уральскому Добровольческому танковому корпусу» создадут часть настоящего военного эшелона — одного из тех, на который бойцы уезжали на фронт.
На площадке «Музей тыла» пермякам представят станки, инструменты и предметы быта людей, работавших в годы Великой Отечественной войны в тылу. По соседству будут работать «Эвакогоспиталь», площадки «73 песни победы» и «Игры нашего двора», будут угощать солдатской кашей.
Музей боевой техники (ул. Ленина, на участке между ул. Крисанова и ул. Борчанинова) 12.00 — 19.00 Всю боевую технику, которая принимает участие в параде на Октябрьской площади, переместят на эту площадку. Здесь её можно осмотреть.12.00 — 13.00 — 20-летний силач из Перми попробует установить рекорд России. Он намерен прибуксировать ракетную установку «Смерч» весом 43,7 тонны. Вес силача — 97 кг.
Другие события.
11.00
Концерты, праздничные программы и гулянья в других районах.
10.00 Площадь перед памятником рабочим и служащим судоремонтного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны, ул. Водников, 3111.00 Площадь перед памятником «Бронекатер АК-454″, ул. Буксирная, 411.00 — 13.00 “Клуб им. Златогорского”, ул. Трясолобова, 10512.00 — 15.00 Парапет дворца культуры им. С. М. Кирова», ул. Кировоградская, 2612.00 — 15.00 Центральный парк культуры и отдыха им. Якова Свердлова12.30 площадь у стелы погибшим в годы Великой Отечественной войны, ул. Доватора, 1 13.00 Сквер им. Дзержинского13.00 — 17.00 Площадь перед Дворцом культуры им. Ю. А. Гагарина, ул. Мира, 3913.00 — 17.00 Центральный парк развлечений им. М. Горького14.00 — 16.00 Парк им. Чехова, ул. Репина, 2014.00 — 16.00 Сквер Победителей, ул. Гусарова, 515.00 — 18.000 Сад им. Миндовского ул. Мира, 915.00 — 17.00 Парк «Счастье есть», ул. М. Рыбалко, 10615.00 — 17.00 Парк культуры им. А. П. Чехова, ул. Репина, 20.
Салют.
23.00 — 23.07 Праздничный салют. Стрелять будут от Красных казарм. Самые удобные площадки для просмотра — Комсомольская площадь, площадка у ДК им. Солдатова и площадь К. Маркса.