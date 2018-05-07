Куда пойти 9 мая в Перми? Главные события, посвящённые Дню Победы

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В честь 73-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне в Перми пройдут десятки мероприятий. Среди них каждый сможет найти интересные для себя. Об основных событиях празднования 9 мая читайте в материале «АиФ-Прикамье».

10.00 Самое яркое событие Дня Победы в Перми — торжественное прохождение войск Пермского военного гарнизона по Октябрьской площади. Девиз мероприятия — «Великие Победы Великой страны».

В параде примут участие 23 парадных расчёта. Это офицеры и курсанты Пермского военного института войск национальной гвардии России, военнослужащие гарнизона «Сокол», курсанты Пермского института ФСИН РФ, региональные управления ФСИН и МЧС России, воспитанники Пермского казачьего полка, кадеты Пермских кадетских корпусов им. Суворова и им. Героя России Ф. Кузьмина, учащиеся Пермского Суворовского военного училища, участники Всероссийского движения «Юнармия».

Во время парада по площади пройдут 23 единицы военной техники, в том числе реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», бронетранспортеры БТР-80 и бронеавтомобиль «Тигр». После парада техника спустится по Комсомольскому проспекту и по ул. Ленина проследует до эспланады, где её можно будет рассмотреть. Начнётся парад с тематического пролога, который откроет дефиле барабанщиков — кадетов Пермского кадетского корпуса им. Ф. Кузьмина.

Для 13000 зрителей на площади установят трибуны, вход на которые будет открыт с 09.00. Видеотрансляцию с парада можно будет смотреть на большом экране у Театра-Театра.

Бессмертный полк.

10.45 — 11.00 по Октябрьской площади вслед за парадом начнёт движение «Бессмертный полк». С 10.00 участники будут выстраиваться в колонны с обеих сторон проспекта с улицы Краснова. Регистрация не нужна, надо просто прийти с портретом воевавшего родственника. Нельзя брать с собой флаги, плакаты и транспаранты, не имеющие отношения к акции. Организаторы обращают внимание, что встроиться в колонну во время движения будет нельзя. Кроме того, участники «Бессмертного полка» не смогут увидеть парад.

12.30 — 13.00 «Бессмертный полк» пройдёт и в правобережной части Перми — по ул. Кировоградской от ул. Липатова до ул. Федосеева.

У Театра-Театра.

По традиции в этот день центром притяжения горожан станет площадка перед Театром-Театром. В течение дня здесь:

10:00 -11:50 Прямая трансляция Торжественного прохождения войск и участников акции «Бессмертный полк"11.50 Приветствие участников акции «Бессмертный полк», во время него состоится премьера песни пермских авторов «Мы еще повоюем"12.00−13.00 Выступление коллектива Пермского академического «Театра-Театра» 13.00−13.20 Выступление мужского поп-оперного трио «ROSSO» 13.20−14.00 Театр Евгения Панфилова покажет на большой сцене свой легендарный балет «Бабы год 1945"14.00−15.00 Тематический концертный блок «100 лет Красной Армии"15.00−16.00 Тематический концертный детский блок «Раскрасим этот мир"16.00−17.00 Выступление ансамбля «Воскресение» (Пермь)17.00−18.00 Играет Пермский губернский оркестр под руководством Евгения Тверетинова18.00−20.00 Тематический концертный блок «Великие победы великой страны"20.00−21.00 Выступление народной артистки России, джазовой певица Ларисы Долиной.11.00 — 17.00 У Театра-Театра будет работать пункт раздачи чая.

На эспланаде.

С 11.00 до 19.00 На городской эспланаде будут работать интерактивные площадки. Как всегда организаторы приготовили для пермяков интерактивные площадки. Они разместятся у монумента «Героям фронта и тыла».

Интеративная зона «Фронт» (со стороны ул. Петропавловской). Включает в себя фотозону, в которой можно будет сфотографироваться с ретро-автомобилями. Здесь же представят фотовыставку «Знамя над Рейхстагом», во фронтовом кинотеатре под открытым небом будут показывать кадры кинохроники. В «Музее фронтового быта» можно будет увидеть предметы, которые окружали солдат и офицеров на войне. Также будут зоны «Полевая почта», площадки «Строевая подготовка», офицерский турник. Здесь же будут выступать клубы военно-спортивного собаководства и угощать горожан фронтовой кашей.

Интеративная зона «Тыл» (со стороны ул. Ленина).

На экспозиции «75 лет Уральскому Добровольческому танковому корпусу» создадут часть настоящего военного эшелона — одного из тех, на который бойцы уезжали на фронт.

На площадке «Музей тыла» пермякам представят станки, инструменты и предметы быта людей, работавших в годы Великой Отечественной войны в тылу. По соседству будут работать «Эвакогоспиталь», площадки «73 песни победы» и «Игры нашего двора», будут угощать солдатской кашей.

Музей боевой техники (ул. Ленина, на участке между ул. Крисанова и ул. Борчанинова) 12.00 — 19.00 Всю боевую технику, которая принимает участие в параде на Октябрьской площади, переместят на эту площадку. Здесь её можно осмотреть.12.00 — 13.00 — 20-летний силач из Перми попробует установить рекорд России. Он намерен прибуксировать ракетную установку «Смерч» весом 43,7 тонны. Вес силача — 97 кг.

Другие события.

11.00 Митинг-реквием пл у Стелы погибших в годы Великой Отечественной войны, ул. Доватора, 112.00, 14.00 и 16.00 Бесплатные кинопоказы фильмов о войне, кинотеатр «Премьер», ул. Пионерская, 1713.00 Танцевалная программа в сквере у дворца культуры им. С. М. Кирова», ул. Кировоградская, 2615.00 — 17.00 Танцевальная программа в фойе ДК им. Калинина», ул. Куйбышева, 140Акция «Вальс победы» Под музыку военных здесь можно будет исполнять модные танцы того времени — танго, фокстрот, вальс и другие. С 15.00 — 18.00 — площадь перед Пермским домом народного творчества (ул. Советской Армии, 4). С 17.00 — 19.00 — у монумента «Героям фронта и тыла’Историческая реконструкция «Встреча поезда Победы» (с 08.00 Поезд Победы будет стоять на станции Пермь II, с 13.30 — на станции Пермь I) 14.00 — 16.00 Акция «Спой о победе» (Сквер уральских добровольцев). Хор музыкальной школы для взрослых будут исполнять песни военных лет и приглашает присоединиться к ним всех желающих.

Концерты, праздничные программы и гулянья в других районах.

10.00 Площадь перед памятником рабочим и служащим судоремонтного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны, ул. Водников, 3111.00 Площадь перед памятником «Бронекатер АК-454″, ул. Буксирная, 411.00 — 13.00 “Клуб им. Златогорского”, ул. Трясолобова, 10512.00 — 15.00 Парапет дворца культуры им. С. М. Кирова», ул. Кировоградская, 2612.00 — 15.00 Центральный парк культуры и отдыха им. Якова Свердлова12.30 площадь у стелы погибшим в годы Великой Отечественной войны, ул. Доватора, 1 13.00 Сквер им. Дзержинского13.00 — 17.00 Площадь перед Дворцом культуры им. Ю. А. Гагарина, ул. Мира, 3913.00 — 17.00 Центральный парк развлечений им. М. Горького14.00 — 16.00 Парк им. Чехова, ул. Репина, 2014.00 — 16.00 Сквер Победителей, ул. Гусарова, 515.00 — 18.000 Сад им. Миндовского ул. Мира, 915.00 — 17.00 Парк «Счастье есть», ул. М. Рыбалко, 10615.00 — 17.00 Парк культуры им. А. П. Чехова, ул. Репина, 20.

Салют.