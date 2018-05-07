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17:49 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани продолжается капитальный ремонт дорог

(Город Казань KZN.RU, 7 мая). В Казани продолжается плановое закрытие ряда улиц, включенных в программы капитального ремонта объектов улично-дорожной сети в этом году, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Ограничение движения коснется следующих улиц:

Политехническая (от ул. Революционная до мемориала по ул. Бирюзовая) — с 8 мая по 4 июня.

Шоссе Юдино — Новое Юдино (от ул. Бирюзовая до школы № 53 по ул. Новоросийская, 109Б) — с 8 мая по 12 сентября.

Переулок Осиновский (от ул. Залесная до ул. Осиновская) — с 20 мая по 19 июня.

2-я Муромская (от ул. Беломорская до СНТ «Сирень»), Айдарова (ул. Донецкая до ул. Дениса Давыдова), Дубинина (от ул. Беломорская до ул. Айдарова), Луначарского (от ул. Дениса Давыдова до ул. Маршала Говорова) в жилом массиве Северный, Мичурина (от ул. Аметьевская до ул. Дачная), Чебоксарская, Садовая (от ул. Аметьевская до ул. Поперечно-Чебоксарская и от ул. Чебоксарская до ул. Мичурина) в жилом массиве Аметьево Казани, Поперечно-Боевая, Лагерная (от ул. Боевая до дома № 113 по ул. Лагерная) — с 10 июня по 9 июля.

Слесарная (от ул. Боевая до ул. Лагерная) — с 15 июня по 14 июля.

Севастопольская (от ул. Клубинина до ул.1-я Калининградская) в жилом массиве Старые Горки — с 20 июня по 19 июля.

Красного Химика (от ул. Урицкого до дома № 8/27А по ул. Клары Цеткин) — с 25 июня по 24 июля.

Волгоградская (от пр. Ибрагимова до ул. Декабристов) — с 10 июля по 9 августа.

Котовского (от ул. Беломорская до ул. Пятигорская) в жилом массиве Северный, Максимова в жилом массиве Грабарский (от ул. Карагандинская до ул. Центрально-Мариупольская), Школьная в жилом массиве Кадышево (от ул. Почтовая до ул. Новая), 2-ая Кадышевская (от ул. Гаврилова до ГСК «Клуб ННМ»), Монтажная (от ул. Голубятникова до ГСК «Дружба») в жилом массиве Дружба — с 22 июля по 20 августа.

Пожарная (от ул. Прибрежная до ул. Борисковская), Дудинская (от ул. Прибрежная до ул. Борисковская), Мелитопольская (от ул. Рощинская до ул. Балканская) в жилом массиве Борисково, Центральная (от ул.40 лет Победы до дома № 60 по ул. Центральная) в жилом массиве Петровский — с 23 июля по 21 августа.

Автомобилистам следует быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

Напомним, что ранее в Казани начался капремонт дорог на других участках.

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