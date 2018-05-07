В Краснодаре 9 мая продлят работу общественного транспорта

Источник: Югополис

Как сообщал «Югополис», появилось расписание праздничных мероприятий, которые состоятся в Краснодаре в День Победы с 10 утра до позднего вечера.

Муниципальные автобусы, трамваи и троллейбусы, на которых горожане смогут уехать из центра города после окончания праздничного концерта, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и фейерверка на Театральной площади, будут работать дольше обычного.

«Для удобства жителей и гостей кубанской столицы в День Победы внесены изменения в расписание движения основных маршрутов муниципального транспорта, который следует из центра в разные микрорайоны города», — сказал заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Афиногенов.

Движение трамвайных и троллейбусных маршрутов будет организовано следующим образом.

Троллейбусы, время отправления от остановочного пункта ТРЦ «Галерея» (по направлению движения к ул. Красной):

— маршрут № 4: 23:02, 23:25 (от ул. Круговой до остановочного пункта «ТД № 1»).

— маршрут № 6: 22:19, 22:47, 23:09 (до остановочного пункта «Бальнеолечебница»).

— маршрут № 9: 22:14, 22:34, 22:56 (до остановочного пункта «Бальнеолечебница»).

— маршрут № 12: 22:14, 22:31, 22:47, 23:07.

— маршрут № 21: 22:01, 22:24, 22:50, 23:11.

— маршрут № 31: 22:18, 22:36, 22:58.

Время отправления от остановочного пункта ТРЦ «Галерея» (по направлению движения к ул. Октябрьской):

— маршрут № 12: 22:25.

— маршрут № 21: 22:04, 22:27 (на ул. Круговую).

Время отправления от остановочного пункта «ул. Коммунаров» (по направлению движения к ул. Северной):

— маршрут № 12: 22:17, 22:34, 22:50, 23:10.

— маршрут № 13: 22:15, 22:46, 23:18.

Время отправления от остановочного пункта «Центральный колхозный рынок» (по направлению движения к мкр-ну Гидростроителей):

— маршрут № 12: 22.28.

Время отправления от остановочного пункта «ул. Хакурате» (по направлению движения до остановочного пункта «Бальнеолечебница»):

— маршрут № 13: 22:10; 22:35.

Время отправления от остановочного пункта «Центральный колхозный рынок» (по направлению движения к ж/д вокзалу Краснодар-I, автовокзалу «Южный»):

— маршрут № 2: 22:11, 22:41, 23:48 (на ж/д вокзал Краснодар-I).

— маршрут № 4: 22:07 (на ж/д вокзал Краснодар-I).

— маршрут № 6: 22:14, 22:36 (на ж/д вокзал Краснодар-I).

— маршрут № 9: 22:15, 22:52 (на автовокзал «Южный»).

— маршрут № 31: 22:03, 22:25 (на ж/д вокзал Краснодар-I).

Время отправления от остановочного пункта «Центральный колхозный рынок» (по направлению движения от ж/д вокзала Краснодар-I, автовокзала «Южный»):

— маршрут № 2: 21:54, 22:42, 23:12 (до остановочного пункта ТЦ «Красная площадь»).

— маршрут № 4: 22:15, 22:38, 23:10 (на ул. Круговую).

— маршрут № 6: 22:18, 22:46, 23:08 (до остановочного пункта «Бальнеолечебница»).

— маршрут № 9: 22:12, 22:32, 22:54 (до остановочного пункта «Бальнеолечебница»).

— маршрут № 12: 22:12, 22:29, 22:45, 23:05 (до стадиона «Кубань»).

— маршрут № 31: 22:17, 22:57 (к Краевой клинической больнице № 1).

Трамваи, время отправления от остановочного пункта «Драмтеатр»:

— маршрут № 2: 22:00, 22:25, 22:45, 23:05 (до остановочного пункта «ул. Декабристов»).

— маршрут № 2: 22:00, 22:31, 22:57 (до остановочного пункта «ул. Индустриальная»).

— маршрут № 5: 22:08, 22:44, 23:09 (до остановочного пункта «ул. Солнечная»).

— маршрут № 5: 22:11, 22:39, 23:02, 23:36, 00:05 (до остановочного пункта «ул. Евдокии Бершанской»).

— маршрут № 8: 22:22, 22:45, 23:17, 23:47 (до остановочного пункта «Хладокомбинат»).

— маршрут № 8: 22:24, 22:53 (до остановочного пункта «ул. Солнечная»).

Время отправления от остановочного пункта «ул. Красная»:

— маршрут № 3: 21:53, 22:29, 22:56, 23:16 (до остановочного пункта «ул. Декабристов»).

— маршрут № 3: 22:06, 22:23, 22:38, 23:14, 23:35, 23:40 (до остановочного пункта «Западное депо»).

— маршрут № 6: 22:07, 22:23, 22:33, 22:52, 00:34 (до остановочного пункта «ул. Димитрова» (по ул. Стасова).

— маршрут № 6: 22:02, 22:24, 23:02 (до остановочного пункта «Рождественский храм»).

— маршрут № 7: 22:00, 22:23, 23:38 (до остановочного пункта «ул. Димитрова» (по ул. Титаровской).

— маршрут № 7: 22:30, 22:56, 23:24, 23:49 (до остановочного пункта «Западное депо»).

— маршрут № 11: 22:16, 22:40, 23:10, 00:19 (до остановочного пункта «Рождественский храм»).

— маршрут № 15: 21:56, 22:21, 22:50 (до остановочного пункта «ж/д вокзал Краснодар-I»).

— маршрут № 21: 22:02, 22:38, 22:59 (до остановочного пункта «ул. Солнечная»).

— маршрут № 21: 22:11, 22:48 (до остановочного пункта «Рождественский храм»).

Кроме того, до 23:00 будет продлена работа автобусных маршрутов № 1, 3, 10, 11, 14, 31, 34, 36, 39, 40, 93.