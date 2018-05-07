В Коломне задержали противников местного мусорного полигона

Источник: РИА "Новости"

«Утром были задержаны больше шести человек, находящиеся на пешеходном переходе около Первомайского, позднее задержали меня и отца Игоря (священник тоже протестовал против полигона “Воловичи” — ИФ)», — сказал Егоров.

Читайте также Мусор Подмосковья вывезут компании «Ростеха» и Игоря Чайки

Задержанных утром отпустили из отделения полиции, в отношении Егорова составлены административные протоколы по статьям 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 20.2.5 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) Кодекса об административных нарушениях.

«Отца Игоря сейчас везут в отделение», — добавил активист.