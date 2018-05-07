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18:26 (мск), источник: Интерфакс

В Коломне задержали противников местного мусорного полигона

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU — Около десятка жителей Коломны, выступающих против мусорного полигона «Воловичи», задержаны у поселения Первомайское. Об этом сообщил «Интерфаксу» представитель активистов Вячеслав Егоров.

Источник: РИА "Новости"

«Утром были задержаны больше шести человек, находящиеся на пешеходном переходе около Первомайского, позднее задержали меня и отца Игоря (священник тоже протестовал против полигона “Воловичи” — ИФ)», — сказал Егоров.

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Задержанных утром отпустили из отделения полиции, в отношении Егорова составлены административные протоколы по статьям 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 20.2.5 (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) Кодекса об административных нарушениях.

«Отца Игоря сейчас везут в отделение», — добавил активист.

Егоров добавил, что активисты были задержаны у поселения Первомайское на пешеходном переходе, куда люди приходят, чтобы не пускать мусорные фуры.

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