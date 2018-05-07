В московских водах заметили щуку
Биологи зафиксировали нерест рыбы.
Биологи зафиксировали нерест рыбы.
На территории природного заказника «Долина реки Сетунь» биологи зафиксировали нерест щуки. Об этом сообщили в
«Нерестилище расположено в Матвеевском лесу на заболоченном, прогреваемом солнцем участке старицы реки Сетунь. Щука занесена в надзорный список Красной книги Москвы», — сообщили в ведомстве.
Специалисты подчеркнули, что на территории Неженской поймы заказника также расположено нерестилище прудовой и озерной лягушек. «Их концерт по ночам могут слышать жители района Фили-Давыдково», — добавили они.
Щука обычно живет в прибрежной зоне, в водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах. Длина рыбы может достигать полутора метров, а масса — 35 килограмм. Во время нереста самка щуки может откладывать от 17,5 до 215 тысяч икринок.