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18:19 (мск), источник: Мослента

В московских водах заметили щуку

Биологи зафиксировали нерест рыбы.

Источник: Erwan Hesry / СС0

На территории природного заказника «Долина реки Сетунь» биологи зафиксировали нерест щуки. Об этом сообщили в пресс-службе государственного природного бюджетного учреждения «Мосприрода», передает агентство «Москва».

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«Нерестилище расположено в Матвеевском лесу на заболоченном, прогреваемом солнцем участке старицы реки Сетунь. Щука занесена в надзорный список Красной книги Москвы», — сообщили в ведомстве.

В «Мосприроде» отметили, что появление щуки в речной системе заказника указывает на благополучную экологическую обстановку.

Специалисты подчеркнули, что на территории Неженской поймы заказника также расположено нерестилище прудовой и озерной лягушек. «Их концерт по ночам могут слышать жители района Фили-Давыдково», — добавили они.

Щука обычно живет в прибрежной зоне, в водных зарослях, в непроточных или слабопроточных водах. Длина рыбы может достигать полутора метров, а масса — 35 килограмм. Во время нереста самка щуки может откладывать от 17,5 до 215 тысяч икринок.

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