В Севастополе открыли регистрацию на Большой офицерский бал

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая — РИА Новости. Прием заявок от пар со всей России для участия в юбилейном V Большом севастопольском благотворительном офицерском бале открыт, сообщило городское сообщество «Благородное собрание Севастополя» — организатор фестиваля.

Юбилейный бал получил название «Бегущие по волнам» и слоган «Новый культурный завет».

Мероприятие пройдет 11 июня на берегу моря, под открытым небом на площади Михайловской береговой батареи, под музыкальное сопровождение симфонического и военно-духовых оркестров. Мероприятие посвящено Дню России, 235-летию города-героя Севастополя и 235-летию Черноморского флота.

Бал ждет каждого, прием заявок уже открыт. Участники бала — офицерские и гражданские пары со всей России. Среди гостей — представители бизнеса, политики и искусства, официальные лица и благотворители. Севастопольский офицерский бал — это бал представительского класса — каждая компания может подготовить и отправить пару, которая будет ее представлять на самом ярком культурном событии Крыма.

По данным организаторов, офицерский бал в Севастополе — это единственный бал, который посещают представители всех флотов России — Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Каспийской флотилии. Доставляют к месту проведения бала кораблями по морю с Графской пристани.

Организаторы отмечают, что отсутствие танцевальных навыков не помешает желающим принять участие в мероприятии, хореографы проекта обучают всех участников. В программу бала, по данным организаторов, войдет единственный в мире военный бальный парад.

Благотворительная часть мероприятия направлена на адресную поддержку малоимущих семей, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, живущими в Севастополе.

«Отзывы участников и широкий охват СМИ привлекли внимание пар из разных стран и, судя по заявкам, у предстоящего бала есть все шансы получить статус международного», — отметили организаторы.