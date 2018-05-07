Движение маршруток в центре Воронежа изменится 9 мая

Источник: РИА "Воронеж"

Движение автотранспорта 9 мая с 6:00 до полуночи запретят по улице Софьи Перовской и Петровской набережной (от улицы Большой Стрелецкой до улицы Пятницкого), а также по улицам Большой Стрелецкой (от Петровской набережной до улицы Станкевича) и Станкевича (от улицы 20 лет Октября до улицы Платонова).

Также с 20:00 8 мая до 6:00 10 мая будут перекрыты улицы Кирова, Платонова, площадь Ленина, Университетская площадь, улицы Дзержинского и Орджоникидзе (обе на участке от улицы Карла Маркса до улицы Плехановской), Плехановская (от Университетской площади до улицы Кольцовской), проспект Революции (от улицы Степана Разина до площади Ленина), Театральный проезд (от площади Ленина до улицы Пушкинской), улицы Пушкинская и Никитинская (обе на участке от улицы Средне-Московской до улицы Плехановской), Фридриха Энгельса (от улицы 9 Января до улицы Средне-Московской). На них также нельзя будет парковаться.

Проезд для машин по Чернавскому мосту и дамбе будет закрыт 9 мая с 21:00 до 23:00, на время проведения праздничного салюта. Пассажирскому транспорту нельзя будет проехать с 21:30 до 22:30. Также будут перекрыты улицы Степана Разина, Феоктистова (от проспекта Революции до улицы Фридриха Энгельса) и проспект Революции (от улицы Кольцовской до улицы Степана Разина).

Парковку запретят с 6:00 8 мая до 6:00 10 мая на Никитинской площади (пересечение улиц Карла Маркса, Пушкинской и проспекта Революции) и на участке улицы Плехановской (от улицы Кольцовской до площади Ленина). Въехать на территорию Воронежского центрального парка (от домов № 12 на улице Ленина, № 96 на улице Ипподромной и № 8а на улице Березовая Роща) нельзя будет с 8:00 9 мая до 6:00 10 мая. Оставлять автомобиль по четной стороне улицы Ипподромной (от переулка Здоровья до дома № 68б) запретят 9 мая с 12:00 до 20:00.

Во время введения перекрытий движение автобусов направят по другим маршрутам:

— № 39 — с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской (остановка «Вокзал “Воронеж-1”»), в обратном направлении — по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 88 — с улицы Ворошилова по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршруту;.

— № 50, 88а — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, Моисеева, далее по маршрутам;.

— № 37 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, Моисеева, далее по маршруту;.

— № 52 — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Ворошилова по улицам Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршруту;.

— № 5 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 20 м, 70а, 70м — с улицы Ворошилова по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршрутам;.

— № 25а — с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 3 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 20 — с улицы Ворошилова по улицам Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршрутам;.

— № 93 — с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовской, далее по маршруту;.

— № 37а, 41, 79, 90 — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицей Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, Плехановской, далее по маршрутам;.

— № 115 — с улицы Свободы по улицам Кольцовской, Плехановская, далее по маршруту;.

— № 1кс — с улицы 20 лет Октября по улице Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту;.

— № 1кв — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 22, 49м — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Мира, площади Черняховского, улице Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршрутам;.

— № 104 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Феоктистова, Степана Разина, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 64 — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского, улице Кольцовской (остановка «ж/д вокзал «Воронеж-1»); в обратном направлении — по улицам Кольцовской, Плехановской, далее по маршруту;.

— № 49б, 67а, 68, 76 — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, площади Черняховского; в обратном направлении — с улицы Никитинской по улице Средне-Московской, Московскому проспект, далее по маршрутам;.

— № 8, 58в — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, Феоктистова, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Никитинской по улице Средне-Московской, Московскому проспекту, далее по маршрутам;.

— № 9ка — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, Плехановской, далее по маршруту; — № 9кс — с улицы Плехановской по улице Кольцовской, проспекту Революции, далее по маршруту;.

— № 49, 49а, 105, 125 — с улицы 20 лет Октября по улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршрутам;.

— № 5а, 69 т, 80 — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршрутам; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршрутам;.

— № 27 — с улицы Ворошилова по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, Ворошилова, далее по маршрутам;.

— № 23к — с улицы 20 лет Октября по улицам Кольцовской, Плехановской, Московскому проспекту, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту;.

— № 33к — с улицы Плехановской по улицам Кольцовской, 20 лет Октября, Моисеева, далее по маршруту; в обратном направлении — с улицы Моисеева по улицам 20 лет Октября, Кольцовской, проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту;.

— № 61 — с улицы Кольцовской по проспекту Революции, улице Ленина, далее по маршруту; в обратном направлении — с проспекта Революции по улице Кольцовской, далее по маршруту;.

— № 77к — с улицы Степана Разина по улицам Феоктистова, Кольцовской, 20 лет Октября, далее по маршруту.

— № 7 — по Московскому проспекту до площади Заставы, далее — в обратном направлении;.