Дождь и гроза ожидаются в ряде регионов Казахстана 8 мая

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на вторник, 8 мая, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

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В Астане переменная облачность, ночью дождь. Температура ночью от +6 до +8 градусов и днём 12−14 градусов тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью 4−6 градусов тепла, днём 21−23 тепла.

В Акмолинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, туман. Температура воздуха ночью 5−10 градусов тепла, днём 10−15 тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от +3 до +8 градусов, днём 20−25 тепла.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков, ночью местами туман. Температура ночью 3−8 градусов тепла, днём 23−25 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью температура воздуха составит 10−15 градусов тепла, днём 23−28 тепла.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, днём дождь, ожидается усиление ветра 15−20 м/с, туман. Температура воздуха ночью 0−5 градусов мороза, днём 10−15 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, туман. Температура ночью 2+7 градусов тепла, днём 22−27 тепла.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5−10 градусов тепла, днём 20−25 тепла.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, местами ожидается туман, гроза, днём местами усилится ветер 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до +5 градусов, днём 13−18 тепла.

В Костанайской области переменная облачность, ночью и днём дождь, местами ожидается усиление ветра 15−20 м/с, туман. Температура ночью от +1 до +6 градусов, днём 12−17 тепла.

В Кызылординской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 5−10 градусов тепла, днём 20−25 тепла.

На территории Мангистауской области ясно, без осадков. Температура воздуха ночью 15−20 градусов тепла, днём 28−33 тепла.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь с грозой, усиление ветра 15−20 м/с. Температура воздуха ночью от +2 до +7 градусов, днём 10−15 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, ночью дождь со снегом, днём дождь, усиление ветра ночью 15−20, порывы 23−28, туман, гроза, возможен град. Температура воздуха ночью 3−8 градусов тепла, днём 9−14 тепла.