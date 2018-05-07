Воронежские родители вновь смогут отправить детей в лагерь за полцены

Воронежцы смогут отправить своих чад в детский лагерь за полцены. Об этом 7 мая на еженедельном совещании в мэрии рассказала руководитель управления образования и молодежной политики города Любовь Кулакова. В этом году родители традиционно вправе рассчитывать на компенсацию стоимости путевки в детский лагерь в пределах страны.

Работникам бюджетной сферы вернут 80% от базовой цены путевки, сотрудникам других организаций — 50%. Величина доплаты родителей будет зависеть от размера полной стоимости путевки за выбранный период смены. В соответствии с постановлением администрации города цена путевок в муниципальные детские лагеря отдыха: на 21-дневные смены — 21 950 рублей (2017 год — 19 980 рублей), на 10-дневные смены — 10 452 рубля.

Дополнительную информацию о порядке получения компенсации можно узнать в управление образования и молодежной политики мэрии Воронежа по номеру: 228−32−19.

Всего же по словам Любови Кулаковой в этом году планируют работать 12 стационарных детских лагерей отдыха, из них 7 муниципальные: «Алмаз», «Полет», «Костер», «Голубой экран», «Восток-4», «Маяк», «Кировец»; 105 пришкольных лагерей; 22 пятидневных профильных лагеря учреждений допобразования разной направленности; десятидневный палаточный лагерь «Седьмой континент»; семидневный спортивный лагерь на базе спортивной школы № 18, оборонно-спортивный лагерь «Сбор военно-патриотических клубов»; частные лагеря с дневным пребыванием детей.