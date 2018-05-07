Воронежские родители вновь смогут отправить детей в лагерь за полцены
На отдых ребят выделили более 98 млн рублей.
На отдых ребят выделили более 98 млн рублей.
Воронежцы смогут отправить своих чад в детский лагерь за полцены. Об этом 7 мая на еженедельном совещании в мэрии рассказала руководитель управления образования и молодежной политики города Любовь Кулакова. В этом году родители традиционно вправе рассчитывать на компенсацию стоимости путевки в детский лагерь в пределах страны.
Дополнительную информацию о порядке получения компенсации можно узнать в управление образования и молодежной политики мэрии Воронежа по номеру: 228−32−19.
Всего же по словам Любови Кулаковой в этом году планируют работать 12 стационарных детских лагерей отдыха, из них 7 муниципальные: «Алмаз», «Полет», «Костер», «Голубой экран», «Восток-4», «Маяк», «Кировец»; 105 пришкольных лагерей; 22 пятидневных профильных лагеря учреждений допобразования разной направленности; десятидневный палаточный лагерь «Седьмой континент»; семидневный спортивный лагерь на базе спортивной школы № 18,
— Планируется сохранить охват детей всеми организованными формами отдыха, досуга и занятости на уровне не ниже прошлого года, то есть порядка 70 000 человек. Для этого предусмотрено финансирование в размере более 98 млн. рублей, из них — более 35 миллионов средства муниципального бюджета, — рассказала Любовь Кулакова.