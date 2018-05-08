В Воронеже появится 50-метровый бассейн

Источник: РИА "Новости"

На пресс-конференции врио руководителя управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин рассказал о масштабных планах по строительству спортивных объектов.

Кадурин заявил, что в Воронеже до конца 2018 года закончат строительство и откроют для посетителей 50-метровый бассейн на улице Новосибирской. На улице Димитрова начнут возводить Центр гребли на байдарках и каноэ, где планируют проводить всероссийские и даже международные соревнования. Что касается Воронежской области, то в Воробьевке построят стадион, а в Лисках реконструируют старый. На выезде из Воронежа в сторону Семилук может появиться Центр стрелкового спорта. Сейчас готовится техзадание для его строительства.

Относительно воронежского Дворца водного спорта имени Дмитрия Саутина Владимир Кадурин пояснил, что на него нужно будет потратить три миллиарда рублей. Федеральные власти заявили, что денег на него у них нет. В областной казне ситуация схожая. Впрочем, Кадурин не исключает, что вместо Дворца могут построить еще один бассейн для прыжков в воду.

Владимир Кадурин высказался и о судьбе «Факела»:

— Ставим клубу задачу в следующем сезоне вернуться в ФНЛ. Необходимо направить все усилия на то, чтобы «Факел» комплектовался воронежскими игроками. И чтобы сам клуб возглавил воронежский тренер, а не те, которые приезжают — уезжают и оставляют после себя далеко не самое лучшее наследство.