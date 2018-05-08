Шахматисты прожили на семь лет дольше обычных людей

К такому выводу пришли австралийские ученые, которые проанализировали данные о продолжительности жизни более 16 тысяч профессиональных шахматистов, получавших звание гроссмейстера или занимавших призовые места на олимпиаде с 1950 годов по настоящее время.

Известно, что регулярная физическая активность — одна из составляющих долгой жизни: наряду, например, с отказом от курения, здоровым питанием, контролем массы тела и потребления алкоголя спорт способен увеличить продолжительность жизни более чем на десятилетие. Долголетием отличаются и профессиональные спортсмены: метаанализ из 57 исследований, включающих данные о почти полумиллионе спортсменов, например, показал, что продолжительность жизни профессиональных спортсменов, в среднем, от четырех до восьми лет выше, чем у обычных людей.

Таким результатам могут способствовать не только постоянные тренировки спортсменов, но и то, что для поддержания физической формы им необходим отказ от вредных привычек и правильное питание. Не совсем ясно (и ранее систематически не изучалась), как на долголетие влияет карьера в интеллектуальных видах спорта, таких как шахматы.

Авторы новой работы под руководством Филипа Кларка (Philip M. Clarke) из Мельбурнского университета собрали доступные данные о продолжительности жизни 1208 гроссмейстеров, удостоенных титула с 1950 по 2016 год, а также 15157 победителей и призеров международной шахматной олимпиады за этот же период (авторы отмечают, что ни один гроссмейстер из их выборки не был в списке призеров и победителей олимпиады).

Ученые собрали данные о возрасте шахматистов на момент смерти или на дату последних измерений (2016 год), их поле, национальности, а также возрасте получения титула. Продолжительность жизни спортсменов относительно возраста получения ими их титула сравнили со средней продолжительностью жизни людей того же возраста и пола, проживающих в то же время в той же стране. Например, если канадка удостоилась звания гроссмейстера в 2000 году в возрасте 25 лет, то ее ожидаемую продолжительность жизни сравнили со средней ожидаемой продолжительностью жизни канадской женщины, которая родилась в 1975 году.

Проанализировав данные, ученые выяснили, что ожидаемая продолжительность жизни (это средняя продолжительность предстоящей жизни относительно точки отсчета, а не продолжительность жизни вообще) гроссмейстеров в 30 лет (близко к среднему возрасту получения титула — 26 лет) — 53,6 года, в то время как средняя ожидаемая продолжительность жизни для человека, не занимающегося профессиональным интеллектуальным спортом, на 7,7 года ниже — 45,9 года.

Авторы отмечают, что ожидаемая продолжительность жизни в целом не отличалась для гроссмейстеров и призеров и победителей олимпиад, и была выше, чем у обычного населения. Полученные результаты авторы работы связывают, с одной стороны, с тем, что профессиональная игра в интеллектуальный спорт требует повышенных умственных способностей (это, например, может сохранить ясность ума в пожилом возрасте), а с другой стороны, с тем, что для улучшения когнитивных показателей шахматистам, как и другим спортсменам, необходимо вести здоровый образ жизни (в первую очередь — ограничить потребление алкоголя).

Разумеется, сделать точные выводы о причинах связи между профессиональной игрой в шахматы и высокой продолжительностью жизни нельзя, и исследованию не достает более подробной базы данных, включающей, как минимум, причину смерти шахматистов. Авторы отмечают, что в будущем исследователям необходимо подробнее изучить эту связь, подойдя к сбору данных настолько кропотливо, насколько это возможно.

Ученые изучают самые разные факторы, влияющие на продолжительность жизни, и порой находят достаточно интересные закономерности. Например, за годы продолжительность жизни женщин увеличилась во многом потому, что они стали меньше рожать. Кроме того, богатые живут больше бедных — на достаточно долгие 15 лет.