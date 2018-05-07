В Московском зоопарке родился детеныш японского макака

Детеныш японского макака появился на свет в конце апреля в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоопарка.

Японские макаки живут в Московском зоопарке с 1978 года. В настоящее время в вольере у переходного моста находится группа из девяти особей во главе с самцом по кличке Апельсин, который и стал отцом детеныша.

«Уже сейчас сородичи проявляют интерес к детенышу, как только он подрастет, забота о нем ляжет на всю группу. Однако самую прочную связь он сохранит с матерью, которая вплоть до года будет находиться с ним в тесном контакте», — говорится в сообщении.