В Московском зоопарке родился детеныш японского макака
Японские макаки известны благодаря купаниям в горячих источниках.
Японские макаки известны благодаря купаниям в горячих источниках.
Детеныш японского макака появился на свет в конце апреля в Московском зоопарке, сообщает
Японские макаки живут в Московском зоопарке с 1978 года. В настоящее время в вольере у переходного моста находится группа из девяти особей во главе с самцом по кличке Апельсин, который и стал отцом детеныша.
«Уже сейчас сородичи проявляют интерес к детенышу, как только он подрастет, забота о нем ляжет на всю группу. Однако самую прочную связь он сохранит с матерью, которая вплоть до года будет находиться с ним в тесном контакте», — говорится в сообщении.
Японские макаки известны благодаря купаниям в горячих источниках на своей родине, в Японии. Этот вид является самым северным среди приматов. В Московском зоопарке макаки всю зиму имеют доступ в наружный вольер, где гуляют и играют со снегом.