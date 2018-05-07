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19:11 (мск), источник: Аргументы и факты

В Московском зоопарке родился детеныш японского макака

Японские макаки известны благодаря купаниям в горячих источниках.

Детеныш японского макака появился на свет в конце апреля в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба зоопарка.

Японские макаки живут в Московском зоопарке с 1978 года. В настоящее время в вольере у переходного моста находится группа из девяти особей во главе с самцом по кличке Апельсин, который и стал отцом детеныша.

«Уже сейчас сородичи проявляют интерес к детенышу, как только он подрастет, забота о нем ляжет на всю группу. Однако самую прочную связь он сохранит с матерью, которая вплоть до года будет находиться с ним в тесном контакте», — говорится в сообщении.

Японские макаки известны благодаря купаниям в горячих источниках на своей родине, в Японии. Этот вид является самым северным среди приматов. В Московском зоопарке макаки всю зиму имеют доступ в наружный вольер, где гуляют и играют со снегом.

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