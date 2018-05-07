Ученые научились блокировать у мышей чувство страха

Ученые Стэнфордского университета обнаружили, что воздействие на определенный участок мозга мышей может блокировать у грызунов страх перед хищником или другой опасностью. Специалисты полагают, что, опираясь на сходства в строении участков мозга человека и мышей, в будущем открытие позволит помочь людям справляться с посттравматическими синдромами, тревогами, фобиями, стрессовыми расстройствами. О работе ученых пишет The Independent.

В ситуации опасности у грызунов могут возникать противоположные реакции — оцепенение от страха или защитная агрессия. У подопытных мышей ученые изучили реакцию двух групп клеток в центре мозга. Чтобы создать ситуацию угрозы, ученые использовали видеоэкран с расширяющимся черным кругом, который имитировал пикирующую хищную птицу.

Исследователи выяснили, что при приближении хищника активизировался один из участков таламуса (структура мозга, отвечающая за передачу сенсорной и двигательной информации от органов чувств к соответствующим областям мозга). Этот участок связан двумя отдельными пучками нервных волокон с двумя отделами мозга — мозжечковой миндалиной и медиальной префронтальной корой, — оба из которых ответственны за обнаружение угрозы, страх и тревогу.

Ученые модифицировали нервные клетки в мозге мышей, чтобы можно было либо стимулировать, либо остановить активность в двух разных нервных пучках. Воздействуя на пучок, ведущий к мозжечковой миндалине, ученые обнаружили, что мышь застывает от испуга при виде «птицы». Когда был простимулирован другой участок, ответной реакции у подопытных грызунов была агрессия и готовность сражаться. Такое же поведение у мышей было вызвано после стимуляции соответствующей части мозга еще до приближения опасности.

Поскольку в мозгу людей есть схожие по структуре участки, ученые предположили, что сильный страх они могут испытывать от большого количества сигналов, поступающих из таламуса. Сейчас ученые изучают возможность снизить количество этих сигналов и помочь людям справляться с фобиями, посттравматическими синдромами, стрессами.

«Это открывает возможность для будущей работы над тем, как перейти от оцепенения от страха к способности противостоять вызовам так, чтобы сделать нашу жизнь лучше», — прокомментировал старший автор исследования, нейробиолог Эндрю Хаберман.