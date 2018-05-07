Нарядились на Путина: кто пренебрег дресс-кодом на инаугурации
Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем
Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем
К приглашению на церемонию инаугурации 7 мая, которое неделю назад получили несколько тысяч человек, прилагалась инструкция по времени прохода и пожелания к внешнему виду: «Форма одежды: платье обычной длины, темный костюм, парадная военная форма». Это традиционное пожелание к парадным кремлевским мероприятиям: такая же просьба была и к участникам предыдущей церемонии шесть лет назад, как и к большинству официальных встреч в Кремле.
Темный костюм и парадная военная форма — обычная мужская одежда для торжественных мероприятий. Платье «обычной длины» — это платья-миди: ниже колена, но выше середины икры, объясняет консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева. Нарядные вечерние платья на подобном событии смотрятся неуместно, так как мероприятие деловое и проходит в дневное время, добавляет эксперт. Также предполагается, что гости таких церемоний выбирают сдержанные фасоны и тона.
Впрочем, далеко не все гости церемонии решили соблюдать эти правила.
Голливудский актер Стивен Сигал появился на церемонии в сопровождении своей супруги. Правилами, указанными в приглашении, они пренебрегли. Сам Сигал облачился в свободную рубашку в восточном стиле, поверх нее он иногда надевал темный пиджак. Его супруга, Эрдэнэтуе Бацук, пришла в желтом традиционном монгольском платье в пол — дээл.
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая пришла на инаугурацию со своей ученицей, олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, выбрала платье сдержанного серого цвета. Но его длина — выше колена.
В коротком платье пришла и член общественной палаты Кристина Потупчик.
Супруга
По словам Татьяны Николаевой, костюм с юбкой или брюками или же жакет с платьем вполне уместны на подобном мероприятии. Однако, указывает эксперт, одежда должна быть выдержана в спокойных цветах и быть однотонной. Что касается обуви, по словам эксперта, протоколу не будут соответствовать высокие тонкие шпильки, а также лакированная обувь или туфли из кожи экзотических животных — все это, скорее, подойдет к вечернему приему. Представления о сдержанных тонах у гостей инаугурации оказались разными.
«Коралловый, яркий, жизнеутверждающий!» — так описала свой костюм уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным встречала Путина на подиуме Андреевского зала, надела пиджак с яркой вышивкой и юбку в складку.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян также надела цветастое платье, сопроводив его
Депутат Госдумы Альфия Когогина пришла в Кремль в
Певица Зара, доверенное лицо президента, появилась в Кремле в брючном костюме с глубоким вырезом.
Некоторые из приглашенных гостей предпочли не отказываться от излюбленных деталей гардероба. Например, актер Михаил Боярский пришел в своей шляпе.
Ведущий «России-1» Владимир Соловьев появился в своем фирменном пиджаке с
Заметно выделялся в толпе глава Конституционного суда Владимир Зорькин, который, по протоколу, пришел в судейской мантии и шапочке.
Фотографиями из Кремля в соцсетях делились и менее знаменитые участники церемонии. Руководитель Омского регионального отделения ВОО «Молодая гвардия Единой России» пришел на инаугурацию в красной толстовке в цветах движения Putin Team.
Не несоблюдение протокола обратили внимание и некоторые гости церемонии. «Про
«Стоя чуть ли не в первом ряду. Про то, что фотографировать его, перегибаясь через ограждение, даже спрашивать не буду. Это как бы немного другая красная дорожка, чем в Каннах, не? Ну там сакральность власти, святость места, торжественность момента, уважение к Гаранту вот это вот все», — посетовала Юденич.
Делать селфи в подобной ситуации действительно не очень уместно, соглашается Татьяна Николаева. «Не стоит этим заниматься. Понятно желание гостей сфотографироваться на фоне президента. Но поворачиваться спиной в кадре во время прохода президента, особенно когда он сам действует по протоколу, неправильно», — говорит эксперт по этикету.