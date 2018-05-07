Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Алина Кабаева определилась с профессией для будущей дочери
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Илон Маск завел новый роман
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: невестка миллиардера Гуцериева надела серьги за 35 миллионов
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Долина, Газманов и Зара пришла на инаугурацию президента в Кремле
Невеста выбралась из горящего вертолета и пошла на свадьбу
Пользу грецких орехов подтвердили научно
В Новосибирске работник поликлиники избил пациента
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
19:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Принц Гарри исполнит свадебный танец под хит 80-х

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл исполнят первый свадебный танец под хит Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody. Об этом сообщило издание The Mirror.

Источник: Reuters
Читайте также
Тост невесты: что скажет Меган Маркл на своей свадьбе?

Отмечается, что весь плейлист получится «веселым и жизнеутверждающим», туда войдет и несколько других хитов 1980-х годов. Аккомпанировать молодоженам будет британский певец Элтон Джон, отменивший ради торжества два концерта в Лас-Вегасе.

Источники во королевском дворце опровергли слухи о выступлении группы Spice Girls и солиста группы Coldplay Криса Мартина.

Также Кенингстонский дворец подтвердил, что отец Меган Маркл доведет ее до алтаря, а на свадебной церемонии почтят память принцессы Дианы, матери принца Гарри.

Ранее сообщалось, что у невесты не будет свидетельницы, так как она не смогла выбрать ее из своих многочисленных подруг. На торжестве будет присутствовать недавно родившая сына Кейт Миддлтон, однако ребенок останется на попечении няни.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Раскрыт план Путина для «решительного прорыва»
США предрекли смерть авиации России
Путин подписал «майский» указ о целях развития РФ до 2024 года
Медведев назвал кандидатов в новое правительство
Россия одержала третью подряд победу на чемпионате мира
Почему работодатели стали меньше экономить на сотрудниках
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Под Самарой обнаружен склад оружия с четырьмя БТР
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Фигуристка Медведева объявила об уходе от тренера Тутберидзе Медведева выразила благодарность Тутберидзе за совместную работу и пожелала ей успехов в дальнейшей деятельности
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Большинство сайтов по бронированию жилья и авиабилетов признали опасными
Количество гостиниц в России достигло рекорда
Леди
Понты, деньги и слава: мотивация, которая не работает Эксперт в области мотивации объясняет, чем отличается мотивация «здорового человека» от мотивации «курильщика».
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь