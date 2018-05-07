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19:20 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Какие технологии сделают полеты максимально безопасными

Почему не стоит переживать за свою жизнь, отправляясь в путешествие.

Источник: РИА "Новости"

Прогресс не стоит на месте и системы безопасности авиаперевозок совершенствуются с каждым днем. К примеру, уже давно возможно посадить самолет даже при полном отсутствии видимости и в трудных географических условиях.

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Полет через Атлантический океан за четыре минуты

По словам эксперта и писателя Геннадия Бочарова, много лет возглавлявшего авиаорганизации в СССР, это стало возможным благодаря курсо-глиссадной системе, геодезической съемке и созданию трехмерных моделей местности. Кстати, именно такую технологию с успехом тестировали перед Олимпиадой в Сочи, где есть сложности в приземлении из-за «горного ожерелья».

Еще одна технология, значительно снижающая риски при путешествии самолетом — ADS-B (Automatic dependent surveillance-broadcast, или просто транспондер). Это система, которая позволяет и диспетчерам и пилотам наблюдать за самолетами в режиме реального времени. Она уже давно широко используется в авиации, но для большей надежности американская компания Aireon в 2018 году запустит усовершенствованную глобальную космическую ADS-B-систему навигации и мониторинга под названием ALERT. От этой системы не скроется ни один самолет, она сможет отслеживать перелеты в любой точке планеты, включая Антарктику.

В России тоже занимаются усовершенствованием авиаперевозок. В Сколково уже начала работать команда международного подразделения Boeing Digital Aviation: инженеры вместе с IT-специалистами занимаются разработкой и изучением технологий для безопасности и эффективности гражданской авиации.

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