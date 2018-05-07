Какие технологии сделают полеты максимально безопасными
Почему не стоит переживать за свою жизнь, отправляясь в путешествие.
Почему не стоит переживать за свою жизнь, отправляясь в путешествие.
Прогресс не стоит на месте и системы безопасности авиаперевозок совершенствуются с каждым днем. К примеру, уже давно возможно посадить самолет даже при полном отсутствии видимости и в трудных географических условиях.
По словам эксперта и писателя Геннадия Бочарова, много лет возглавлявшего авиаорганизации в СССР, это стало возможным благодаря
Еще одна технология, значительно снижающая риски при путешествии самолетом — ADS-B (Automatic dependent
В России тоже занимаются усовершенствованием авиаперевозок. В Сколково уже начала работать команда международного подразделения Boeing Digital Aviation: инженеры вместе с
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