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11:35 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Агрегаторы такси стали на шаг ближе к ответственности

Как изменит рынок решение суда в пользу родственников погибшей в ДТП.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Суд впервые привлек агрегатора такси к ответственности: компания «Такси Престиж» должна выплатить родственникам погибшей в аварии женщины около 700 тыс. рублей. Что означает решение Мосгорсуда для участников рынка? И должен ли агрегатор отвечать за качество и безопасность перевозки пассажиров? Об этом — в материале Аэлиты Курмуковой.

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Мосгорсуд признал агрегаторов такси стороной договора перевозки — это означает, что в случае ДТП они несут такую же ответственность, как водители, и обязаны возместить ущерб пострадавшим. Пока речь идет о компании «Такси Престиж», с которой судились родственники погибшей в октябре 2014 года женщины. Сначала виновным признали только водителя, дело дошло до Верховного суда, который перенаправил его повторно в Мосгорсуд. В итоге суд взыскал с каждого — и с водителя, и с «Такси Престиж» — по 264 тыс. рублей в счет возмещения причиненного ущерба и по 100 тыс. возмещения морального вреда четырем истцам. Всего — по 664 тыс. рублей с одного ответчика, хотя пострадавшие просили более 0,5 млн рублей по первому пункту и 1,5 млн — по второму.

Несмотря на победу, знак равенства между агрегатором и перевозчиком пока ставить рано, считает адвокат Общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько:

«Когда это определение Верховного суда было вынесено еще несколько месяцев назад, уже многие агрегаторы изменили пользовательское соглашение, которое мы заполняем — там прямо написано, что они оказывают только информационные услуги. Думаю, что в следующий раз будет очень сложно агрегатора признать стороной договора перевозки».

Участники рынка воздерживаются от комментариев, ссылаясь на то, что в России нет прецедентного права. Однако адвокат в области прав потребителей Алишер Захидов уверен, что теперь агрегаторы станут сговорчивее:

«Потребитель может привлечь к ответственности всех троих, и должен привлекать. Схема иска должна быть именно такая, потому что сегодня агрегаторы неправомерно пытаются уйти от ответственности. Компания, которая дает в лизинг машины непосредственно водителю, тоже хочет уйти от ответственности».

И получается водитель крайний, а отвечать должны все трое. Кстати, здесь обязательно третьим лицом привлекать страховую компанию. А потом уже по решению суда уже кто-то будет кому-то дальше взыскивать.
Алишер Захидов
Адвокат

Кстати, еще в декабре 2017 Европейский суд признал Uber сервисом такси. Теперь агрегаторы в Европе отвечают и за качество, и за безопасность перевозок. В России, чтобы уйти от ответственности, агрегаторы и таксопарки используют сложную схему владения транспортным средством. В случае аварии крайним остается тот, кто был за рулем. Елена Гращенкова, попавшая в аварию в Санкт-Петербурге, вот уже два года судится с «Яндекс. Такси». Виновным пока признали водителя таксопарка «Лайк», который находился в состоянии наркотического опьянения.

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«Я требую признать “Яндекс” стороной договора фрахтования — именно “Яндексу” я оставила поручение подобрать для меня машину и водителя. “Яндекс” это поручение исполнил. Я заявляю очень значительный ущерб: возмещение на восстановление моего здоровья — я плачу за реабилитацию 30 тыс. руб. в месяц, уже практически два года я занимаюсь восстановлением — и моральный ущерб. Общая сумма на сегодняшний день — 66 млн рублей я заявляю “Яндексу”. Кроме того, сумма иска будет расти, потому что лечение-то продолжается», — рассказала Гращенкова.

Пока идет судебное разбирательство, «Яндекс. Такси» от комментариев по этому вопросу отказывается. Если говорить о рынке в целом, то ситуация критическая, говорит председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов:

«Все стороны страдают. Водители устают, потому что цены низкие. Масса этих агрегаторов на рынке, которые выжигают сами рынок и борются между собой, поэтому они тоже рапортуют об убытках, а в конечном счете страдает пассажир, потому что получается услуга не очень качественной».

Однако уже осенью ситуация на рынке может измениться — такси могут уравнять с автобусами: в Госдуме обсуждается законопроект об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами. Сейчас в случае ДТП пассажиры могут рассчитывать на компенсацию, исходя из лимитов ОСАГО — не больше 500 тыс. рублей за причинение вреда жизни и здоровью. В будущем с таксомоторной компании можно будет взыскать 2 млн рублей.

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