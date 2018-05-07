В Омске умер известный журналист Леонид Мутовкин

Сегодня, 7 мая, на 66-м году жизни скоропостижно скончался известный омский журналист и писатель Леонид Мутовкин. Об этом сообщает «12 канал».

Леонид Мутовкин окончил исторический факультет ОмГУ. Журналистскую карьеру начал на радиостанции на заводе «Электроточприбор». Работал преподавателем истории, корреспондентом Омского областного Комитета по телевидению и радиовещанию, редактором информационных программ первого в Омске кабельного телевидения Акционерного общества «ТелеОмск». Также 10 лет он был собственным корреспондентом программы «Вести» и «Радио России» регионального ВГТРК. Занимал должность доцента на кафедре «Связи с общественностью» в ОмГУПС.