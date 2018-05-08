Школьница из Воронежа вышла в полуфинал Всероссийского конкурса «Живая классика»

— Я безумно благодарна зрителям и жюри, что они приняли современную драматургию, ее ведь дети читают не так часто, — поделилась Милена Карлова.

Отборочные туры конкурса пройдут еще 8, 10 и 11 мая, в которых примут участие 255 ребят со всех уголков России. А из 18 самых талантливых юных чтецов в финале 15 мая выберут лучших. По три победителя из регионов получают не только грамоты и книги, но и поездку в «Артек» на специальную творческую смену. Ребят ждут встречи с известными актерами, писателями и режиссерами, выступление на Дне победы в Севастополе, тренинги по актерскому мастерству от педагогов ГИТИСа.