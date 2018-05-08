Воронежский заповедник опубликовал видео с весенним пением птиц
В кадр также попали косули, первые цветения и журавль.
В кадр также попали косули, первые цветения и журавль.
Воронежский заповедник опубликовал видео с весенним пением птиц, фотографиями цветущих деревьев и цветов в воскресенье, 6 мая. На записи слышны голоса соловья и черноголовой славки. Также на кадрах запечатлены косули и прилет редкого гостя — серого журавля.
Ранее сотрудники Воронежского природного биосферного заповедника рассказали, какие птицы прилетели в регион после зимы. За первые два дня апреля в область вернулись белые трясогузки, серые цапли, полевые жаворонки, зяблики,