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09:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский заповедник опубликовал видео с весенним пением птиц

В кадр также попали косули, первые цветения и журавль.

Воронежский заповедник опубликовал видео с весенним пением птиц, фотографиями цветущих деревьев и цветов в воскресенье, 6 мая. На записи слышны голоса соловья и черноголовой славки. Также на кадрах запечатлены косули и прилет редкого гостя — серого журавля.

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Ранее сотрудники Воронежского природного биосферного заповедника рассказали, какие птицы прилетели в регион после зимы. За первые два дня апреля в область вернулись белые трясогузки, серые цапли, полевые жаворонки, зяблики, дрозды-рябинники и горихвостки-чернушки.

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