Воронежский заповедник опубликовал видео с весенним пением птиц, фотографиями цветущих деревьев и цветов в воскресенье, 6 мая. На записи слышны голоса соловья и черноголовой славки. Также на кадрах запечатлены косули и прилет редкого гостя — серого журавля.