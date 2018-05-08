В небе над Уралом можно увидеть сближение Земли с Юпитером

В Свердловской области в ночь с 9 на 10 мая Земля сблизится на максимальное расстояние с самой крупной планетой Солнечной системы — Юпитером. Планету можно будет увидеть через бинокль или телескоп, сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал».

Ближайшее расстояние от Земли до Юпитера составит 658 млн километров. «Планету легко заметить в полночь в южной части неба не очень высоко над горизонтом. Яркость планеты очень отчетливо выделяет ее среди звезд. Светит приятным желтоватым светом», — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.