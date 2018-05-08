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06:35 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В небе над Уралом можно увидеть сближение Земли с Юпитером

Любители астрономии смогут наблюдать явление в ночь с 9 на 10 мая.

В Свердловской области в ночь с 9 на 10 мая Земля сблизится на максимальное расстояние с самой крупной планетой Солнечной системы — Юпитером. Планету можно будет увидеть через бинокль или телескоп, сообщает во вторник, 8 мая, «АиФ-Урал».

Ближайшее расстояние от Земли до Юпитера составит 658 млн километров. «Планету легко заметить в полночь в южной части неба не очень высоко над горизонтом. Яркость планеты очень отчетливо выделяет ее среди звезд. Светит приятным желтоватым светом», — рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Юпитер сможет увидеть каждый желающий, но только при помощи специальных средств. Если смотреть в бинокль, то очевидцы увидят диск планеты и ее четыре спутника. В телескоп или зрительную трубу можно дополнительно увидеть несколько облачных полосок на поверхности планеты.

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