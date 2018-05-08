Bluetooth-датчик во рту поможет отследить потребление натрия

Датчик закрепляется на ретейнере и связывается по Bluetooth со смартфоном пользователя, передавая на него собранные данные, рассказывают разработчики в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Натрий влияет на многие процессы в человеческом организме, в том числе на регулирование кровяного давления. Повышенное потребление натрия может приводить к серьезным нарушениям этой функции, например, артериальной гипертензии — постоянному повышению артериального давления. Как показывают исследования, среднее потребления натрия современным человеком почти в два раза превышает уровень, рекомендуемый Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на то, что существуют прототипы датчиков, отслеживающие потребление тех или иных веществ через измерение их концентрации в ротовой полости, как-правило, они довольно большие, имеют жесткую конструкцию и обладают другими недостатками.

Группа инженеров под руководством Ун-Хон Ё (Woon-Hong Yeo) из Технологического института Джорджии разработала прототип датчика потребления натрия, размещаемый в ротовой полости. Он состоит из полимерно-металлической подложки, на которой закреплена электроника — ионоселективный датчик натрия, преобразователи сигнала, Bluetooth-антенна и аккумулятор, позволяющий устройству проводить постоянные измерения в течение 12 часов. Разработчики встроили в полимерную подложку микросетку из меди, которая помогает усиливать сигнал антенны.

Для того, чтобы устройство можно было неинвазивно закреплять в ротовой полости, инженеры создали ретейнер из пористого и биосовместимого материала и закрепили на нем устройство. Исследователи провели несколько испытаний, часть из которых проводилась на добровольцах. Они пили воду с известной концентрацией ионов натрия, а датчик записывал вызываемые этим изменения напряжения и в реальном времени пересылал данные на смартфон со специальным приложением. Авторы показали, что устройство позволяет четко различать на графике напряжения прием воды с разными концентрациями. Стоит отметить, что пока это ранний прототип, который не может отслеживать суммарное потребление натрия за день.

Недавно американские ученые представили компактный беспроводной сенсор соли, глюкозы, спирта, и нескольких других веществ, закрепляемый на зуб. Для своей работы он использует внешний передатчик, позволяющий устройству проводить измерения и передавать данные, не имея собственного аккумулятора.