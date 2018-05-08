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03:16 (мск), источник: Вести Иркутск

«Наша Победа». В Иркутске к 9 мая создадут огромное граффити Знамени Победы

Авторы идеи — активисты Народного фронта из Абакана.

Авторы идеи — активисты Народного фронта из Абакана.

В Иркутске 100-метровое знамя Победы наносят на бетонном заборе возле старой ТЭЦ на улице Сурикова. Изобразят там и фронтовые письма, и минутку отдыха солдат, и водружение красного Знамени над Рейхстагом. Автор эскиза — молодой иркутский художник Сергей Пнёв.

— Как бы летит Знамя Победы. И различные сюжеты — на военные темы. Мы их выбрали, согласовали фотографии с ребятами, два дня у нас есть, чтобы сделать эту работу, — говорит автор эскиза граффити, художник Сергей Пнёв.

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