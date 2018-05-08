Во Франции открывается 71-й Каннский кинофестиваль

Источник: AFP 2018

Как заявила Крус, «подниматься по ступенькам Каннского дворца — огромная честь». «Этот фестиваль, — считает она, — играет особую роль в развитии киноискусства».

Согласно вступившим в силу новым правилам фестиваля, до премьеры в большом зале дворца фильм не будет показан на предварительных просмотрах для прессы. Как сообщила журналистам актриса, испаноязычная картина Фархади — семейная драма. Ее съемки велись четыре месяца. «Это самая сложная роль в моей карьере», — отметила она.

Семейные драмы и рок-музыка

Для иранского постановщика картины, которому в понедельник исполнилось 46 лет, это уже третье появление в Канне. Асгара Фархади 15 лет назад открылмиру Московский кинофестиваль. В 2003 году, его картина «Танцуя в пыли» (Raghs dar ghobar) стала одним из призеров ММКФ: премию «Святой Георгий» за лучшую актерскую работу получил исполнитель главной роли Фарамаз Гарибян.

Фильм российского режиссера режиссера Кирилла Серебренникова «Лето», сюжет которого основан на малоизвестных фактах биографии рок-музыканта Виктора Цоя, также вошел в основной конкурс. Его действие разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin и других западных рок-звезд зарождается русский рок.

Как ранее рассказал ТАСС продюсер картины Илья Стюарт, «попасть в основной конкурс Каннского кинофестиваля — признак абсолютно мирового уровня картины».

По его мнению, российские фильмы достаточно редко бывают отмечены на таком уровне. Как надеется продюсер, «международный зритель будет с большим интересом наблюдать за тем, как герои впервые влюбляются, создают музыку и искренне дружат». Самого Кирилла Серебренникова не будет в Канне, поскольку сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств. Он участвовал в Каннском фестивале в 2016 году, когда его предыдущая картина «Ученик» получила независимую французскую кинопремию имени Франсуа Шале.

Жан-Люк Годар

Основоположник «Новой волны» Жан-Люк Годар участвует в нынешнем конкурсе с новой картиной «Книга в картинках» (Le Livre d’image). В Канне 87-летнего режиссера встретили большие афиши с кадрами из его фильма «Безумный Пьеро» (Pierrot le Fou), в котором снимались Анна Карина и Жан-Поль Бельмондо.

Эта картина была снята им в 1965 году и стала продолжением череды успешных фильмов, которую открыла первая картина Годара «На последнем дыхании» («A bout de souffle», 1960). С тех пор режиссер создал 42 полнометражных картины и 39 короткометражных.

Термин «Новая волна» (La Nouvelle Vague) ввела писательница и журналистка Франсуаз Жиру (1916−2003).

Он впервые прозвучал на страницах французского журнала «Экспресс» (L’Express), а затем все чаще стал применяться именно к авторским фильмам Каннского фестиваля.

Свои картины в Канне покажут также французские режиссеры Эва Юссон — «Девушки под солнцем (Les Filles du soleil), Стефан Бризе — «На войне» (En guerre), Кристоф Оноре — «Нравиться, любить, бежать быстро» (Plaire, aimer et courir vite).

Киноискусство Италии представляют Аличе Рорвахер — «Cчастливый Ладзаро» (Lazzaro felice) и Маттео Гарроне — «Собачник» (Dogman). Польский взгляд представит Павел Павликовский с фильмом «Холодная война» (Zimna wojna).

Американский мастер Спайк Ли привезет на Лазурный берег свой фильм «Черный клановец» (BlackKKlansman). Его соотечественник Дэвид Роберт Митчелл представит криминальный триллер «Под Силвер-лейк» (Under the Silver Lake) с внучкой Элвиса Пресли 28-летней Райли Кио в одной из главных ролей.

Кинематограф Азии будет представлен семью лентами. В их числе — работа китайского постановщика Цзя Чжанкэ «Пепельный — самый чистый белый» (Ash is the purest white).

Вердикт жюри

Всего в главном конкурсе 21 работа. Решать, кому достанется Золотая пальмовая ветвь будет жюри во главе с австралийской киноактрисой Кейт Бланшетт.

Российскую кинематографию в его составе представляет известный кинорежиссер Андрей Звягинцев, на счету которого несколько наград Каннского фестиваля и главная национальная премия французского кинематографа «Сезар».

Помимо основного конкурса, в четырех других разделах фестиваля представлено еще около трех десятков картин.

Вне конкурса состоится премьерный показ фильма «Хан Соло: Звездные войны. Истории» (Solo: A Star Wars Story). Это второй по счету спин-офф серии «Звездных войн». В 2016 году в прокат вышло первое такое ответвление — кинолента «Изгой-один. Звездные войны. Истории» (Rogue One: A Star Wars Story).

Оригинальная трилогия «Звездных войн» режиссера Джорджа Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х он решился на перезапуск франшизы, сняв три фильма о событиях, предшествовавших действию первых трех эпизодов.

История фестиваля

Первый Каннский кинофестиваль был запланирован на сентябрь 1939 года, но был отменен из-за Второй мировой войны. В итоге он состоялся в 1946 году и затем происходил ежегодно, за исключением 1948 и 1950 года.

Видео Адвокат Серебренникова надеется на поездку своего подзащитного на фестиваль в Канны

Самым большим успехом отечественной кинематографии в Канне стал в 1958 году фильм Михаила Калатозова «Летят журавли» с Татьяной Самойловой и Алексеем Баталовым. Картина была рекомендована французским кинематографистом Клодом Лелушем, посмотревшем ее съемки на «Мосфильме». Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» и собрал лишь в одной Франции более 5,5 млн зрителей, войдя в тройку лидеров французского проката.

В 1968 году фестиваль закончился досрочно и без присуждения наград. Жан-Люк Годар и несколько его коллег-режиссеров потребовали досрочно прекратить показы в знак солидарности с бастующими по всей Франции рабочими и студентами. Испанский режиссер Карлос Саура вцепился в занавес на сцене каннского дворца, чтобы помешать премьерному показу своей картины. Об этих событиях в программе фестиваля-2018 расскажет документальный фильм Жерома Вибона «Революция во дворце».