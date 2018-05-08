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03:11 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске на баннере у Героя России проступают два лица

В Хабаровске на баннере у Героя России проступают два лица. Дизайнеры так исправили ошибку с неверной фотографией Максима Пассара. Они просто наклеили правильный снимок поверх ошибочного. Однако в темноте, когда баннер подсвечивается, становится видно сразу два фото.

Источник: Восток Медиа

Ко Дню Победы на ограде парка «Динамо» власти традиционно размещают серию патриотических баннеров с портретами и краткой информацией о Героях Советского Союза и России, которые связаны с Хабаровским краем.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» уже писало, что нанайский снайпер Максим Пассар, на чьём счету более 400 убитых во время боёв за Сталинград фашистов, был награждён званием Героя Российской Федерации посмертно только в 2010 году. К высокой награде его представили ещё в 1943 году. Но командование Донским фронтом тогда почему-то решило ограничиться лишь орденом Красного знамени.

В 2015 году портрет и краткая информация о Максиме Пассаре появились в серии баннеров «Герои Советского Союза» в парке «Динамо». Однако изготовители допустили грубую ошибку. Над описанием получившего в 2010 году посмертно геройскую звезду прославленного нанайского снайпера Максима Александровича Пассара они разместили фотографию другого фронтовика — Иннокентия Александровича Пассара.

«Общественности тогда не удалось исправить ошибку к 70-летию Победы. Времени переделывать баннер уже не оставалось. Но на следующий год фотографию вроде заменили, — рассказала корреспонденту бывшая глава поселковой администрации Найхина, а ныне краевед и общественный активист Галина Бельды. — Но то, что я увидела в темноте, когда баннер светится, то это просто безобразие. Я уже переслала снимки в краевую ассоциацию коренных народов, направлю их депутатам».

Президент ассоциации коренных и малочисленных народов Хабаровского края Любовь Одзял сообщила, что уже готовит письмо на имя мэра дальневосточной столицы с просьбой полностью переделать всю конструкцию, на которой изображён Максим Пассар.

Кто-то из прохожих уже сделал маркером на баннере надпись с требованием немедленно исправить ситуацию.

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