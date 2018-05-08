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03:25 (мск), источник: Восток Медиа

Да неужели: синоптики рассказали, когда в Приморье улучшится погода

Погода в Приморском крае наладится только к пятнице. Синоптики рассказали, когда в регионе хоть немного потеплеет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 47% 762 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Восток Медиа

Погодные условия наступившей недели в Приморье будут неустойчивыми. Сначала на неё окажут внимание два барических образования. Над краем пройдёт холодный тропосферный вихрь. Он обусловит преимущественно облачную и прохладную погоду. В отдельных районах будут идти дожди различной интенсивности. Минимальная температура воздуха составит +5… -2 градуса, максимальная +10… +17 градуса. На прибрежные районы продолжит поступать холодный воздух с акватории Охотского моря, здесь днём столбики термометров не поднимутся выше +3… +9 градусов. Появятся очаги моросящего тумана.

В середине недели, в День Победы, погода немного улучшится. Высотный вихрь переместится на север Японского моря. Интенсивность дождей и площадь их распространения уменьшатся, потеплеет на 2−5 градусов. Поступление на прибрежные районы охотоморского воздуха прекратится, и здесь также станет теплее.

Во второй половине недели синоптические условия изменятся. Континентальные районы Приморья окажутся под влиянием фронтальных разделов циклона, траектория которого пройдёт над Хабаровским краем. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, температурный фон повысится: минимальная ночью +1… +11, максимальная днём +18… +25 градусов. На побережье в четверг, 10 мая, будет оказывать влияние япономорский антициклон, поэтому максимальная температура здесь ниже, +8…+15 градусов.

В конце рабочей недели ветер с южного поменяется на северо-западный. В прибрежные районы начнёт поступать континентальная воздушная масса, прояснит и потеплеет, максимальная температура составит +11… +20 градусов.

Владивосток в первой половине недели, включая праздничный день 9 мая, ждёт облачная погода, временами туман, морось, свежий ветер. Температура воздуха в начале недели ночью составит +1… +3, днём +4… +6 градусов. В середине недели температурный фон повысится на 2−3 градуса. В последний рабочий день прояснит, столбик термометра поднимется до +12… +15 градусов.

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