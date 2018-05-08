Да неужели: синоптики рассказали, когда в Приморье улучшится погода

Источник: Восток Медиа

Погодные условия наступившей недели в Приморье будут неустойчивыми. Сначала на неё окажут внимание два барических образования. Над краем пройдёт холодный тропосферный вихрь. Он обусловит преимущественно облачную и прохладную погоду. В отдельных районах будут идти дожди различной интенсивности. Минимальная температура воздуха составит +5… -2 градуса, максимальная +10… +17 градуса. На прибрежные районы продолжит поступать холодный воздух с акватории Охотского моря, здесь днём столбики термометров не поднимутся выше +3… +9 градусов. Появятся очаги моросящего тумана.

В середине недели, в День Победы, погода немного улучшится. Высотный вихрь переместится на север Японского моря. Интенсивность дождей и площадь их распространения уменьшатся, потеплеет на 2−5 градусов. Поступление на прибрежные районы охотоморского воздуха прекратится, и здесь также станет теплее.

Во второй половине недели синоптические условия изменятся. Континентальные районы Приморья окажутся под влиянием фронтальных разделов циклона, траектория которого пройдёт над Хабаровским краем. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, температурный фон повысится: минимальная ночью +1… +11, максимальная днём +18… +25 градусов. На побережье в четверг, 10 мая, будет оказывать влияние япономорский антициклон, поэтому максимальная температура здесь ниже, +8…+15 градусов.

В конце рабочей недели ветер с южного поменяется на северо-западный. В прибрежные районы начнёт поступать континентальная воздушная масса, прояснит и потеплеет, максимальная температура составит +11… +20 градусов.