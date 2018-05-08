Отопление возвращается во Владивосток из-за холодов ...

По данным синоптиков, в конце этой недели и в начале следующей в Приморье вновь окажется во власти циклона, который принесет с собой дожди и похолодание. В связи с этим глава Владивостока Виталий Веркеенко принял решение о подключении 116 детских садов и 78 школ к отоплению.