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03:27 (мск), источник: VLADNEWS

Отопление возвращается во Владивосток из-за холодов

Такое решение принял глава города.

Источник: РИА "Новости"

Из-за холодов в социальные учреждения Владивостока возвращено отопление, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

По данным синоптиков, в конце этой недели и в начале следующей в Приморье вновь окажется во власти циклона, который принесет с собой дожди и похолодание. В связи с этим глава Владивостока Виталий Веркеенко принял решение о подключении 116 детских садов и 78 школ к отоплению.

Отопление в школы и детские сады Владивостока начнет возвращаться поэтапно, постепенно набирая нагрузку на инженерные коммуникации. Предварительно, отопление вернется в социальные учреждения до середины мая.

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