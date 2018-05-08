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03:29 (мск), источник: VLADNEWS

Железнодорожники Приморья приготовили исторический сюрприз

Жители и гости Владивостока увидят лучший паровоз Советского Союза.

В мотор-вагонном депо «Первая Речка» во Владивостоке приступили к наладке действующего советского магистрального грузового паровоза серии «Л». Паровоз построен на Ворошиловградском паровозном заводе имени Октябрьской революции в 1951 году. Ожидается, что 8 мая паровоз доставит на железнодорожный вокзал Владивостока эшелон с военной техникой и ветеранами. Также на вокзале состоится праздничный митинг и концерт. 9 мая воинский эшелон с паровозом прибудет на Корабельную Набережную и встанет напротив подводной лодки С-56, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

«Управление этой машины ни с чем нельзя сравнить: здесь все делается вручную. Требуется серьезная физическая сила, психологический настрой и надежные помощники, знающие все технические особенности паровоза», отмечает машинист паровоза Анатолий Молчан.

Проект локомотива был разработан конструктором Львом Лебедянским и академиком Сергеем Сыромятниковым в конце Великой Отечественной войны и носил официальное название «Победа». За разработку этого паровоза инженеры-конструкторы были награждены в 1947 году Сталинской премией. Постановлением Совета Министров СССР в этом же году паровозу присвоили серию Л по фамилии главного конструктора. Железнодорожники называют паровозы этой серии Лебедянка (Лебедь). Считается, что это один из лучших паровозов Советского Союза, в свое время его выпускали сразу три завода страны.

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