Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Порты Украины массово закрываются: на очереди Херсон
Нужно ли срывать букву «Ш»?
«Гены решают не все»: чего не в силах изменить наследственность
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Олег Газманов кардинально сменил имидж
Всех героев «Войн Звездных» вспомнить сможете ли?4 мая — главный праздник многочисленных поклонников саги Джорджа Лукаса «Звездные войны»
Медведева прощается с Тутберидзе: реакция Тарасовой
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ
Кузнецов снял проклятие. Овечкин впервые в жизни вышел в финал
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина
Американские хирурги удалили гигантскую опухоль
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
8Серж Саргсян ушел в отставку
09:47 (мск), источник: РИА Новости

Мурадов рассказал о создании в мире клубов друзей Крыма

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Клубы друзей Крыма в рамках развития народной дипломатии за короткий период созданы более чем в 15 странах, сообщил РИА Новости вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

Мурадов напомнил, что в рамках четвертого Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) в апреле прошел второй Форум друзей Крыма.

«Это заседание отмечено серьезным ростом количества друзей Крыма как по числу стран-участниц — сейчас их уже больше 40, — так и по числу конкретных лиц, которые присоединяются к этому общественному движению. Оно приобретает весьма активный характер, охватывает практически все континенты. С помощью наших зарубежных коллег создаются национальные клубы друзей Крыма»
Мурадов

По его словам, создаваемые в других странах клубы не являются юридическими лицами: это неформальная работа в рамках народной дипломатии.

«Это люди, которые действуют в интересах восстановления и налаживания сотрудничества их стран с Россией. Они понимают, что для этого нужно, прежде всего, решать вопрос признания Крыма российским и прекращения незаконной санкционной политики», — пояснил дипломат.

Он напомнил, что Международная ассоциация друзей Крыма была создана только в ноябре прошлого года. «Представители полутора десятков стран сообщили на Форуме друзей Крыма, что созданы страновые клубы. В основном это европейские страны. Кроме того, аналогичные клубы созданы в Китае, Тунисе и ряде других арабских стран», — сказал Мурадов.

Он также сообщил, что клубы друзей Крыма планируется создать даже в отдаленных африканских государствах, таких как Кот-д’Ивуар. У этих стран, по мнению Георгия Мурадова, есть экономический и политический потенциал, который часто недооценивается. Например, во время ежегодного голосования на Генеральной ассамблее ООН, когда рассматриваются антироссийские и антикрымские резолюции, эти страны зачастую соблюдают нейтралитет. По его словам, из 193 стран около 70 поддерживают западную точку зрения на крымский вопрос, 30 — российскую. При этом основная масса стран либо вообще не голосует, либо воздерживается.

«Когда представители этих стран впервые приезжают в Крым и видят собственными глазами гармоничную, мирную жизнь крымчан, они перестают верить западной пропаганде и по-другому будут относиться к процедуре голосования в ООН по крымскому вопросу. В этом смысл приглашения большого числа малых государств на форум. Их представители с большой теплотой приняли и сам факт их приглашения, и свое участие в форуме, нашли для себя партнеров в сфере бизнеса, собеседников и единомышленников в сфере политики», — пояснил Мурадов.

Все новости региона
 На лайнере 'Князь Владимир' произошел пожар: рейс из Сочи отменили
Граница на замке: в Крыму открыли новую погранзаставу
Конгрессмены хотят вводить санкции против поставщиков ОПК России
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Актер из «Игры престолов» признан самым сильным человеком в мире
Цены на АЗС растут третью неделю подряд
Астрономы выяснили, что произойдет после смерти Солнца
Подполковника Балтфлота обвинили в краже 12 тонн техники
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Белорусы уволили тренера после разгрома от России. Обзор ЧМ Обзор игрового дня чемпионата мира по хоккею
Авто
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус» Покажут или нет?! Главная интрига инаугурации разрешилась: показали! И теперь мы точно знаем, какой он, президентский автомобиль из проекта «Кортеж»
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Бузова в свадебном платье проанонсировала новый выпуск «Дома 2» Телеведущая и певица заинтриговала фанатов реалити-шоу
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Андрей Малахов подтвердил беременность Леры Кудрявцевой Телеведущий поделился своим мнением насчет интересного положения звезды.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь