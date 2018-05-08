«Трамвай Победы» начал свою работу во Владивостоке
Приморская столица продолжает добрую традицию.
Приморская столица продолжает добрую традицию.
В понедельник, 7 мая, во Владивостоке вышел на линию «трамвай Победы», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.
Также у памятника Герою Советского Союза Степану Борисенко состоялся
В завершение праздника всех гости отведали настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Также после торжественного митинга на линию вышел специально оформленный «трамвай Победы».
Тематический трамвай будет работать на линии около двух недель.