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03:56 (мск), источник: VLADNEWS

«Трамвай Победы» начал свою работу во Владивостоке

Приморская столица продолжает добрую традицию.

В понедельник, 7 мая, во Владивостоке вышел на линию «трамвай Победы», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Также у памятника Герою Советского Союза Степану Борисенко состоялся митинг-концерт, посвящённый 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, участниками которого стали ветераны, представители администрации Владивостока и городской думы, коллектив ОАО «Электрический транспорт», воспитанники детского клуба имени Борисенко и другие неравнодушные горожане.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику и зажгли Вечный огонь. В ходе торжественного митинга прозвучали стихи и песни о Великой Победе.

В завершение праздника всех гости отведали настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Также после торжественного митинга на линию вышел специально оформленный «трамвай Победы».

Тематический трамвай будет работать на линии около двух недель.

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