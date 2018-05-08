«Трамвай Победы» начал свою работу во Владивостоке ...

В понедельник, 7 мая, во Владивостоке вышел на линию «трамвай Победы», сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Также у памятника Герою Советского Союза Степану Борисенко состоялся митинг-концерт, посвящённый 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, участниками которого стали ветераны, представители администрации Владивостока и городской думы, коллектив ОАО «Электрический транспорт», воспитанники детского клуба имени Борисенко и другие неравнодушные горожане.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику и зажгли Вечный огонь. В ходе торжественного митинга прозвучали стихи и песни о Великой Победе.

В завершение праздника всех гости отведали настоящей солдатской кашей из полевой кухни. Также после торжественного митинга на линию вышел специально оформленный «трамвай Победы».