Авторынок Уссурийска: Покупатель требует «свежий привоз»
В апреле рынок стабильно наполнялся и к 1 мая вышел на практически 95% заполненных торговых площадок. Спрос достаточно стабильный, покупатели предпочитают «свежий привоз».
В апреле рынок стабильно наполнялся и к 1 мая вышел на практически 95% заполненных торговых площадок. Спрос достаточно стабильный, покупатели предпочитают «свежий привоз».
Рынок реагирует на это небольшой наценкой, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на портал drom.ru. На рынке присутствует все больше машин от 2014 года выпуска и выше. Правда, в перечне моделей особых изменений нет: привычные и всеми любимые Toyota от Passo до Succeed, Prius и Corolla Fielder.
Выбор есть и среди бюджетных моделей до 500 000 рублей, и среди более дорогих. Стабильно есть покупатели из края, а также из Сибири.