Авторынок Уссурийска: Покупатель требует «свежий привоз»

Рынок реагирует на это небольшой наценкой, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на портал drom.ru. На рынке присутствует все больше машин от 2014 года выпуска и выше. Правда, в перечне моделей особых изменений нет: привычные и всеми любимые Toyota от Passo до Succeed, Prius и Corolla Fielder.