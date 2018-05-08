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04:05 (мск), источник: Вести Приморье

Авторынок Уссурийска: Покупатель требует «свежий привоз»

В апреле рынок стабильно наполнялся и к 1 мая вышел на практически 95% заполненных торговых площадок. Спрос достаточно стабильный, покупатели предпочитают «свежий привоз».

Рынок реагирует на это небольшой наценкой, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на портал drom.ru. На рынке присутствует все больше машин от 2014 года выпуска и выше. Правда, в перечне моделей особых изменений нет: привычные и всеми любимые Toyota от Passo до Succeed, Prius и Corolla Fielder.

Выбор есть и среди бюджетных моделей до 500 000 рублей, и среди более дорогих. Стабильно есть покупатели из края, а также из Сибири.

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