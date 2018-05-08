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04:10 (мск), источник: Восток Медиа

Ливневку приведут в порядок на улице Коммунаров во Владивостоке

Работы по замене изношенных сетей ливневой канализации потребуют полного перекрытия проезжей части, сообщили РИА «Восток-Медиа» в мэрии.

Участок системы ливневой канализации отремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Для безопасности автомобилистов на участке ограничат движение транспорта.

На сегодня ливневка на улице Коммунаров разрушена, воды выходят на проезжую часть и размывают дорожное покрытие. Рабочие заменят изношенные сети водоотведения. Для этого подрядчик переложит 35 погонных метра трубы и около 90 метров сети ливневой канализации открытого типа. Только после этих работ строители приступят к устройству основания дороги, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

Работы по замене изношенных сетей ливневой канализации потребуют полного перекрытия проезжей части. В целях обеспечения безопасности дорожного движения с 10 часов 10 мая до 23 часов 13 мая будет ограничено движение по дороге в районе дома № 13, строение 3 по улице Коммунаров. Объезд будет осуществляться по улицам Героев-Тихоокеанцев, Окатовой, Вилкова и 50 лет ВЛКСМ.

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