Ливневку приведут в порядок на улице Коммунаров во Владивостоке

Участок системы ливневой канализации отремонтируют по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». Для безопасности автомобилистов на участке ограничат движение транспорта.

На сегодня ливневка на улице Коммунаров разрушена, воды выходят на проезжую часть и размывают дорожное покрытие. Рабочие заменят изношенные сети водоотведения. Для этого подрядчик переложит 35 погонных метра трубы и около 90 метров сети ливневой канализации открытого типа. Только после этих работ строители приступят к устройству основания дороги, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.