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04:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

«Цветок памяти» распустится в Хабаровске

Желающих участвовать в акции приглашают к памятнику маршалу Василевскому.

В День Победы в Хабаровске проведут новую акцию «Цветок памяти». Мероприятие интересно не только по своей сути, но и тем, что впервые его в прошлом году случайно провела маленькая девочка, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — К 9 мая мы всегда готовимся с особой тщательностью, так было и в прошлый год: сшили старшей дочери форму санитарки, выучили с ней стихи, купили цветы и пошли гулять по праздничному городу. Мы хотели сказать: «Спасибо!» тем людям, которые, не щадя своей жизни, боролись за светлое будущее своей страны, — рассказывает организатор «Цветка памяти» хабаровчанин Егор Ильюк.

Егор говорит, что, конечно, в городе проходят разнообразные акции, участники которых любыми способами стараются сохранить память к героической истории России. Многие обклеивают машины патриотическими надписями, выражают благодарность ветеранам в социальных сетях.

 — Но ветераны не сидят в соцсетях, да и сомневаюсь, что успевают прочитать на машинах наклейки «Спасибо деду за победу». Именно поэтому хотелось что-то сделать для них в реальной жизни, а не в соцсетях, оказать пусть не большое, но прямое внимание и действия, — подчеркивает мужчина.

Эта мысль и вела семью Ильюк по набережной, где они дарили всем бабушкам и дедушкам цветы. Выбор не делали — труженик тыла или ветеран боевых действий, просто вручали гвоздику со словами благодарности.

 — Я практически не принимал участия, цветы дарила дочка. И тут до меня донеслись слова одной бабули с погонами полковника: «Внучка, спасибо тебе большое, это же цветы памяти… Именно такие нам дарили в тот день!». Вот так и родилась мысль о проведении постоянной акции «Цветы памяти».

В этом году Егор Ильюк создал группу в социальной сети, где и рассказал о своей задумке, тематическую картинку-плакат также оформили общими силами — за основу взяли детский рисунок.

 — Надеюсь, что люди, которые узнали об этой акции, приведут своих друзей, а те — еще своих друзей. Получится хорошая колонна добра. Но даже если нас будет хоть три человека, акцию не заброшу, ведь это так просто — подарить нашим ветеранам приятные воспоминания! — утверждает организатор мероприятия.

Кстати, с приходом новых людей появлялись и новые идеи. Кто-то предложил по возможности всем пошить форму военных лет, кто-то высказал желание петь фронтовые песни под баян.

Желающих участвовать в акции приглашают собираться на набережной у памятника маршалу Василевскому в 11.30 9 мая.

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