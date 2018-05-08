Второй конфискованный Bentley Хорошавина ушел с молотка

«В понедельник прошёл аукцион по продаже конфискованного автомобиля Bentley Mulsanne 2012 года выпуска, ранее принадлежавшего экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину», — говорится в сообщении.

Начальная стоимость имущества составляла 6 миллионов 495 тысяч рублей. В связи с отсутствием заявок в рамках предыдущих торгов, автомобиль выставлялся на аукцион по стоимости, сниженной от первоначальной на 60%, — за 2 миллиона 598 тысяч рублей.

Однако итоговая стоимость в результате торгов составила 6 миллионов 754 тысяч 800 рублей, сообщает Росимущество.

«Денежные средства, полученные от реализации автомобиля, в полном объеме подлежат перечислению в федеральный бюджет», — говорится в сообщении.