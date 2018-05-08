Жителей Хабаровского края просят сообщать о нелегальных свалках

В Хабаровском крае проведут акцию «Свалкам нет». Официально она начнется 20 мая, но телефон горячей линии, по которому местные жители могут сообщать о горах мусора, работает уже сейчас. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал начальник отдела по надзору в области обращения с отходами и охраны недр комитета регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Александр Сипин.

«К нам уже поступило девять обращений, [благодаря которым] мы выявили девять свалок. Четыре из них ликвидированы, [виновные] привлечены к ответственности, за их счет свалки убраны», — отметил Александр Сипин.

Оставить информацию о несанкционированной свалке можно по телефону: 8 (4212) 40−23−52 .

«[После звонка] специалист комитета выезжает на место, фиксирует свалку — ее объемы, виды отходов, принимает меры к установлению виновника — собственника, арендатора земельного участка. Если земли не разграничены, информация направляется в органы местного самоуправления для уборки», — сказал представитель комитета государственного контроля и лицензирования.

По словам Александра Сипина, порой контролеры оказываются вовлечены в бытовые конфликты.