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04:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителей Хабаровского края просят сообщать о нелегальных свалках

В профильном комитете правительства организовали горячую линию.

В Хабаровском крае проведут акцию «Свалкам нет». Официально она начнется 20 мая, но телефон горячей линии, по которому местные жители могут сообщать о горах мусора, работает уже сейчас. Об этом в эфире программы «Утро с “Губернией”» рассказал начальник отдела по надзору в области обращения с отходами и охраны недр комитета регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Александр Сипин.

«К нам уже поступило девять обращений, [благодаря которым] мы выявили девять свалок. Четыре из них ликвидированы, [виновные] привлечены к ответственности, за их счет свалки убраны», — отметил Александр Сипин.

Оставить информацию о несанкционированной свалке можно по телефону: 8 (4212) 40−23−52.

«[После звонка] специалист комитета выезжает на место, фиксирует свалку — ее объемы, виды отходов, принимает меры к установлению виновника — собственника, арендатора земельного участка. Если земли не разграничены, информация направляется в органы местного самоуправления для уборки», — сказал представитель комитета государственного контроля и лицензирования.

По словам Александра Сипина, порой контролеры оказываются вовлечены в бытовые конфликты.

«Зачастую обращения бывают ложными — кто-то жалуется на соседа. Выезжаем, треплем ему нервы», — добавил гость программы.

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