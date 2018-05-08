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12:27 (мск), источник: Baikal-info.ru

До полуночи будет ходить общественный транспорт в Иркутске в День Победы

Общественный пассажирский транспорт Иркутска 9 мая 2018 года продолжит работать до полуночи.

Источник: РИА "Новости"

Общественный пассажирский транспорт Иркутска 9 мая 2018 года продолжит работать до полуночи. Как сообщает 7 мая пресс-служба городской администрации, возле мест проведения массовых мероприятий с 21.00 будут организованы дополнительные пункты отправления общественного транспорта. Для маршрутов № 3, 6, 7к, 23, 28р, 30, 33, 38, 65 — это правая сторона ул. Сурикова от ул. Ленина в сторону Глазковского моста. Пункт отправления для маршрутов №№ 4к, 27, 32, 56 — правая сторона ул. Нижняя Набережная от ул. Декабрьских Событий в сторону остановки «Фортуна». Для маршрутов № 12, 20, 83 — правая сторона ул. Российской от ул. Марата до ул. Ленина.

Общественный транспорт Иркутска 9 мая 2018 года будет работать по следующей схеме движения:

1. С 8:00 до 12:00 движение автобусного маршрута № 5к при следовании в центр после ул. Депутатской будет направлено по улицам Трилиссера, Партизанской; из центра — по улицам Партизанской, Трилиссера, Депутатской и далее по маршруту.

2. С 8:00 до 12:00 автобусы № 20, 42, 43 при следовании из аэропорта после ул. Советской поедут по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам; с 12:00 до 23:00 после ул. Советской — по улицам Декабрьских Событий, К. Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее. С 8:00 до 12:00 маршруты № 20, 42, 43 при следовании в аэропорт направятся после ул. Чкалова по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Советская, Байкальская, Трилиссера, Красноярская, Советская и далее; с 12:00 до 23.00 после ул. Чкалова — по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее.

3. С 8:00 до 12:00 автобусы № 98 при следовании в центр после ул. Советской пойдут по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, Тимирязева, Ленина, Дзержинского; из центра после ул. Дзержинского — по улицам К. Либкнехта, Трилиссера, Красноярская, Советская и далее по маршруту.

С 12:00 до 23:00 после ул. К. Маркса поедут по улицам Киевская, Дзержинского, К. Либкнехта и далее как обычно.

4. С 8:00 до 12:00 маршрутки № 64, 66 при следовании в центр после ул. Дзержинского направятся по улицам Литвинова, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам.

С 12:00 до 23.00 после ул. Тимирязева — по улицам Декабрьских Событий, К. Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее.

С 8:00 до 23:00 при следовании в центр после ул. Чкалова по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее.

5. С 8:00 до 12:00 движение автобусных маршрутов № 4к и 4с будет осуществляться до остановки «Автовокзал».

6. С 8:00 до 12:00 маршруты № 9, 15, 27, 32, 52, 81 направятся до остановки «Автовокзал», после ул. Рабочая — по улицам Франк-Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской Революции; от автовокзала — по улицам Октябрьской Революции, Ф. Энгельса, Баррикад и далее;.

С 12:00 до 23:00 после ул. Рабочая — по улицам Франк-Каменецкого, К. Маркса и далее как обычно.

7. С 8:00 до 12:00 автобус № 13 будет ходить до остановки «Автовокзал», после ул. Рабочая — по улицам Франк-Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской Революции; от автовокзала — по улицам Октябрьской Революции, Ф. Энгельса, Баррикад и далее.

С 12.00 до 23.00 при следовании в центр после ул. Рабочая — направится по улицам Франк-Каменецкого, Дзержинского, Октябрьской Революции, Тимирязева, ул. Декабрьских Событий, К. Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочая и далее.

8. С 8:00 до 12:00 маршрут № 35 при следовании в центр направится после ул. Баррикад по мосту через р. Ушаковку, дальше по улицам Култукская, Красноярская, Трилиссера, Байкальская, Литвинова, Дзержинского; из центра после ул. Дзержинского — по улицам К. Либкнехта, Трилиссера, Красноярская, Култукская, мост через р. Ушаковку, Баррикад и далее как обычно. Остановка «Ц. Рынок» переносится на ул. Дзержинского, 36 — «Дом кузнеца».

9. С 9:00 до 12:00 автобусы № 14, 28р, 30, 37, 65 при следовании из центра после ул. Дзержинского пойдут по улицам Литвинова, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее. Остановка «Ц. Рынок» с ул. Чехова переносится на ул. Дзержинского, 26;.

С 12:00 до 23:00 после ул. Дзержинского поедут по улицам Чехова, К. Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

С 8:00 до 23:00 при следовании в центр после ул. Чкалова направятся по улицам Марата, Свердлова, Ленина.

10. С 8:00 до 12:00 маршруты № 8, 67 при следовании в центр от Н. И. ТЭЦ и м/р Первомайский будут следовать до остановки «Ц. Рынок» (ул. Дзержинского, 26), после ул. Чкалова — по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского; из центра после ул. Дзержинского — по улицам Литвинова, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

С 12:00 до 23:00 при следовании в м/р Зеленый, м/р Топкинский после ул. Чкалова направятся по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, Декабрьских Событий, К. Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочая; из м/р Зеленый, м/р Топкинский после ул. Рабочей — по улицам Франк-Каменецкого, К. Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

11. С 8.00 до 12:00 автобус № 90 при следовании в аэропорт после ул. Байкальской поедет по улицам Трилиссера, Красноярская, Советская; при следовании из аэропорта после ул. Советская — по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

С 12:00 до 23:00 при следовании из аэропорта после ул. Ленина поедет по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее как обычно.

12. С 8:00 до 12:00 маршруты № 3, 80 при следовании в аэропорт после ул. Чкалова направятся по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, К. Либкнехта, Трилиссера, Красноярская, Советская и далее по маршрутам. При следовании из аэропорта маршрут № 3 после ул. Советская поедет по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская, Тимирязева, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. № 80 после ул. Ленина — по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова.

С 12:00 до 23:00 автобусы № 3 и 80 при следовании в аэропорт после ул. Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина; из центра после ул. Ленина — по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам.

13. С 8:00 до 12:00 маршрут № 56 при следовании из мкр. Солнечный направится до остановки «Ц. Рынок».

С 12:00 до 23:00 при следовании из мкр. Солнечный после ул. Байкальская — по улицам Литвинова, Дзержинского, Декабрьских Событий, К. Маркса, Франк-Каменецкого, Рабочая; из пр. Радищева после ул. Рабочая — по улицам Франк-Каменецкого, К. Маркса, Ленина.

14. С 8:00 до 23:00 автобусы № 6, 29а, 33, 39 при следовании в центр после ул. Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина; при следовании из центра после ул. Б. Хмельницкого — по улицам К. Маркса, Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова.

15. С 8:00 до 23:00 маршрутки № 7к, 16, 23, 38 при следовании из центра после ул. Ленина направятся по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова. № 16, 23, 38, 74, 77 при следовании в центр после ул. Чкалова поедут по улицам Марата, Свердлова, Ленина.

16. С 8:00 до 23:00 маршруты № 12, 16к после ул. Ленина будут проходить по улицам Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина.

17. С 8:00 до 23:00 автобусы № 28 при следовании в центр после Глазковского моста поедут по улицам 5-ой Армии, Сурикова, Марата, Чкалова.

18. С 8:00 до 12:00 автобус № 99 при следовании в аэропорт после ул. Чкалова пойдет по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Дзержинского, К. Либкнехта, Трилиссера, Красноярская, Советская. При следовании из аэропорта после ул. Советской — по улицам Красноярская, Трилиссера, Байкальская.

С 12:00 до 23:00 при следовании в аэропорт после ул. Чкалова — по улицам Марата, Свердлова, Ленина.

Движение автобусных маршрутов № 50, 60, 87, 88, 95 будет закрыто.

Троллейбусы будут работать по следующей схеме:

С 8.00 до 12:00 движение троллейбусных маршрутов № 3 и 4 будет закрыто.

С 12:00 до 14:00 троллейбусы № 3, 4 будут ходить по маршруту «Аэропорт — м/р Солнечный».

С 14.00 до 23.00 троллейбус № 3 «м/р Солнечный — пр. Марата» будет ходить по маршруту «м/р Солнечный — ул. Свердлова».

С 8:00 до 14:00 троллейбусы № 7, 8 будут ходить до остановки «ул. Волжская».

Трамваи будут работать по следующей схеме:

С 8:00 до 12:00 трамвайный маршрут № 1 будет ходить до остановки «Трампарк» через ул. Волжская в обоих направлениях; трамвай № 3 пойдет до остановки «Ц. Рынок» по улицам Волжская, Партизанская в обоих направлениях; трамваи № 5 и 6 будут ходить до остановки «Ц. Рынок» по улицам Волжская, Партизанская в обоих направлениях; движение трамвайных маршрутов № 2 и 4 будет закрыто.

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