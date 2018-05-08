Сказка: Один из районов Приморья засыпало снегом

Один из районов Приморья засыпало снегом 8 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Зимнюю сказку в преддверии лета автолюбитель увидеть в Тернейском районе на перевале «Китовое ребро».

Смотря на видео не сразу можно и понять, что на календаре 8 мая, ведь за окном автолюбитель увидел настоящую зимнюю сказку.