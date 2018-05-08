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04:38 (мск), источник: VLADNEWS

Сказка: Один из районов Приморья засыпало снегом

Автолюбитель поделился видео.

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Один из районов Приморья засыпало снегом 8 мая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dps_control.

Зимнюю сказку в преддверии лета автолюбитель увидеть в Тернейском районе на перевале «Китовое ребро».

Смотря на видео не сразу можно и понять, что на календаре 8 мая, ведь за окном автолюбитель увидел настоящую зимнюю сказку.

Как признался сам автор видео, зрелище, конечно, красивое, но двигаться по снежному накату на летней резине страшновато.

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