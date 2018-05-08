В Омске прошла репетиция парада Победы

В Омске накануне, 7 мая, прошла репетиция Парада Победы на Соборной площади. Ради нее центр Омска был перекрыт, что вызвало среди омичей горячее негодование — пробки достигли девяти баллов. Репетиция началась в 17:00 и продолжилась до 22:00.

Построение войск проходило под дождем. Военные продемонстрировали свою возможность держать строй при любой погоде. В параде также принимала участие боевая техника. По Соборной площади прошел танк Т-34, БТР-82 и другие тяжелые машины.