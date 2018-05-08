Красный «Мир» создадут хабаровчане

Источник: Хабаровский край сегодня

Флешмоб проведут в Хабаровске на площади имени Ленина 9 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Суть его проста — участники должны выстроиться в слово «Мир» и в определенный момент выпустить в небо красные шарики, которые выдадут организаторы мероприятия.

— С 16.00 на площади будут организованы мастер-классы и конкурсы, праздничный концерт. А примерно в 17.00−17.15 состоится сам флешмоб. Раньше мы составляли георгиевскую ленточку, звезду, в этом году решили собрать из людей короткое и емкое слово «Мир», а также выпустить в небо шары по команде. Надпись «Мир», которую мы сделаем, еще и очень актуальна, в связи с политической ситуацией в мире, — рассказала заведующая сектором реализации семейной политики управления социальной работы с населением администрации Хабаровска Наталья Рис.

На сегодняшний день уже порядка 2000 человек заявили о своей готовности участвовать во флешмобе. Однако организаторы отмечают, что это не предел, ведь присоединиться сможет любой желающий прямо в день проведения этого мероприятия.