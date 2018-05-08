Красный «Мир» создадут хабаровчане
Жителей города приглашают принять участие во флешмобе в праздник Победы.
Жителей города приглашают принять участие во флешмобе в праздник Победы.
Флешмоб проведут в Хабаровске на площади имени Ленина 9 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Суть его проста — участники должны выстроиться в слово «Мир» и в определенный момент выпустить в небо красные шарики, которые выдадут организаторы мероприятия.
— С 16.00 на площади будут организованы
На сегодняшний день уже порядка 2000 человек заявили о своей готовности участвовать во флешмобе. Однако организаторы отмечают, что это не предел, ведь присоединиться сможет любой желающий прямо в день проведения этого мероприятия.
Координировать действия и следить за наполнением букв будут волонтеры,