У нового рыбного рынка Владивостока будут швартоваться суда

Как рассказал генеральный директор компании-инициатора проекта, рыбы в непосредственной близости к Владивостоку не много. Поэтому на обеспечение рынка будут работать и среднетоннажные траулеры, которые будут подходить прямо к зданию.

Он также добавил, что выловленные на севере Приморского края рыба и морепродукты будут доставляться на рынок как транспортными и добывающими судами, так и автотранспортом.

Напомним, четырехэтажное здание рыбного рынка будет построено на Набережной Цесаревича в центре Владивостока. Наименование представленной продукции будет зависеть от сезона — основной ассортимент будет представлен с весны по осень, причем здесь можно будет купить как свежую продукцию, так и замороженную. Кроме того, в ресторанной зоне, которая расположится на 3 и 4 этажах здания, можно будет попробовать различные рыбные блюда. Первый этаж отведут под технические помещения и бассейны для живых рыб и морепродуктов, на втором расположатся торговые ряды. Рядом со зданием для удобства посетителей оборудуют автомобильную парковку на 200 машиномест.