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05:02 (мск), источник: Восток Медиа

Ко Дню Победы 500 ветеранов ВОВ в Хабаровском крае получат выплаты

Пенсионный фонд России выплатит по десять тысяч рублей 500 ветеранам Хабаровского края. Единовременную выплату приурочат к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Хабаровскому краю, деньги ветеранам вручат в течение мая и июня вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Сотрудники уже подготовили списки получателей и организовали график работы.

РИА «Восток-Медиа» писало, что благодаря господдержке в этом году улучшить жилищные условия смогли 23 ветерана ВОВ. На эти цели выделили 22,2 миллиона рублей. В новых квартирах нуждаются ещё 32 человека, в том числе пять участников войны, двоих из них уже сняли с учёта.

Также для ветераны проходят плановую диспансеризацию. Своё состояние здоровья проверили 4300 человек из 5943. Среди них — жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашистских лагерей, инвалиды и вдовы. Медицинские обследования сделали все участники ВОВ, их в крае — 619 человек.

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