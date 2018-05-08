Ко Дню Победы 500 ветеранов ВОВ в Хабаровском крае получат выплаты
Пенсионный фонд России выплатит по десять тысяч рублей 500 ветеранам Хабаровского края. Единовременную выплату приурочат к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Пенсионный фонд России выплатит по десять тысяч рублей 500 ветеранам Хабаровского края. Единовременную выплату приурочат к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа» писало, что благодаря господдержке в этом году улучшить жилищные условия смогли 23 ветерана ВОВ. На эти цели выделили 22,2 миллиона рублей. В новых квартирах нуждаются ещё 32 человека, в том числе пять участников войны, двоих из них уже сняли с учёта.
Также для ветераны проходят плановую диспансеризацию. Своё состояние здоровья проверили 4300 человек из 5943. Среди них — жители блокадного Ленинграда и несовершеннолетние узники фашистских лагерей, инвалиды и вдовы. Медицинские обследования сделали все участники ВОВ, их в крае — 619 человек.