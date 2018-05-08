Ко Дню Победы 500 ветеранов ВОВ в Хабаровском крае получат выплаты

Источник: Восток Медиа

Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по Хабаровскому краю, деньги ветеранам вручат в течение мая и июня вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Сотрудники уже подготовили списки получателей и организовали график работы.

РИА «Восток-Медиа» писало, что благодаря господдержке в этом году улучшить жилищные условия смогли 23 ветерана ВОВ. На эти цели выделили 22,2 миллиона рублей. В новых квартирах нуждаются ещё 32 человека, в том числе пять участников войны, двоих из них уже сняли с учёта.