Москва, Кремль: хабаровские ветераны получили поздравления от президента

Источник: Восток Медиа

Ветеран Василий Бадаяев родился в Пензенской области, в 18 лет оказался на фронте. Во время Советско-Японской войны был связистом. Позже это наложило отпечаток на физическое состояние — Василий Иванович рано потерял слух. Зато острота зрения не пропала даже к 91 году — ветеран до сих пор читает книги и любимые газеты, которые выписывает по привычке.

«Во время войны воевал с Японией. Служил шесть лет, а где и сколько уже и не вспомню. Когда гарнизон в Охотском районе закрыли, перевели нас в Николаевск. Потом уже по гражданским делам пошёл», — рассказал Василий Бадаяев.

После завершения войны Василий Бадаяев остался служить в Хабаровском крае: в селе Ульбея Охотского района и в Николаевске-на-Амуре. Ветеран демобилизовался в 1951 году и работать на почте. Сегодня, 8 мая, он получил поздравления от коллег, чему был вдвойне рад.

Рассказывать о войне Василий Иванович никогда не любил, лишь изредка отвечает на некоторые вопросы детей и внуков о непростом времени. Семья первой поздравляет ветерана с его главным праздником. С женой, с которой восемь лет назад отпраздновал бриллиантовую свадьбу, дочерью, внуками и правнуком смотрит парад по телевизору — видеть его воочию не позволяет здоровье — дорога до площади Ленина слишком тяжела для 91-летнего ветерана.

Послания от президента получают ветераны, труженики тыла, дети войны, жители блокадного Ленинграда, а также узники концлагерей. Поздравительные открытки в преддверии праздника направил и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.