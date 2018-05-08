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07:04 (мск), источник: АиФ Прикамье

Президент наградил Марину Заббарову государственной наградой

За многолетнюю добросовестную работу руководитель СУ СК по Пермскому краю была удостоена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Источник: AP 2018

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Марина Заббарова Указом Президента страны Владимира Путина была награждена государственной наградой.

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Указ № 199 от 06.05.2018 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» был опубликован на сайте Кремля. Марина Николаевна Заббарова была награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, приказом Александра Бастрыкина за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности Марина Николаевна Заббарова награждена медалью «За заслуги».

Напомним, в конце апреля стало известно об отставке руководителя пермского СКР. Марина Заббарова проработала в своей должности более 10 лет.

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