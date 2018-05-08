Президент наградил Марину Заббарову государственной наградой
За многолетнюю добросовестную работу руководитель СУ СК по Пермскому краю была удостоена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
За многолетнюю добросовестную работу руководитель СУ СК по Пермскому краю была удостоена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Марина Заббарова Указом Президента страны Владимира Путина была награждена государственной наградой.
Указ № 199 от
Кроме того, приказом Александра Бастрыкина за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности Марина Николаевна Заббарова награждена медалью «За заслуги».
Напомним, в конце апреля стало известно об отставке руководителя пермского СКР. Марина Заббарова проработала в своей должности более 10 лет.