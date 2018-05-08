В Омске нашлась девочка, потерявшаяся по пути с работы отца
Школьница была в гостях у подруги.
Школьница была в гостях у подруги.
Портал Om1.ru ранее сообщал о том, что в Советском округе потерялась 10-летняя девочка. Она ушла из дома около 15:00 и пришла на работу к своему отцу, к остановке «Театр Ермолаевой». Оттуда школьница должна была вернуться домой, но в назначенное время мать ее так и не дождалась. Мобильный телефон девочки остался дома.
В полиции порталу Om1.ru рассказали, что девочка нашлась уже вчера вечером. Все это время она была в гостях у подруги. Противоправных действий в отношении нее совершено не было. С ребенком побеседовал инспектор по делам несовершеннолетних.