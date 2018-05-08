В Омске нашлась девочка, потерявшаяся по пути с работы отца

Портал Om1.ru ранее сообщал о том, что в Советском округе потерялась 10-летняя девочка. Она ушла из дома около 15:00 и пришла на работу к своему отцу, к остановке «Театр Ермолаевой». Оттуда школьница должна была вернуться домой, но в назначенное время мать ее так и не дождалась. Мобильный телефон девочки остался дома.