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07:08 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии открывается «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Управление Роспотребнадзора по Башкирии организуют «горячую линию» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты управления будут готовы ответить на вопросы жителей республики о способах, рисках и последствиях заражения вирусом иммунодефицита человека, дадут советы родителям о том, как уберечь от заболевания детей.

Номер телефона «горячей линии»: 8−800−700−90−30.

Звоните с 14 по 20 мая с 10.00 до 16.00.

Ранее «Башинформ» со ссылкой на Республиканский Центр-СПИД сообщал, что с начала года в регионе выявлено 557 инфицированных мужчин и 356 женщин, из них которых 194 беременны. Уровень заболеваемости составляет 22,4 на 100 тысяч человек.

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