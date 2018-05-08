В Башкирии открывается «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции
УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Управление Роспотребнадзора по Башкирии организуют «горячую линию» по вопросам профилактики
УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Управление Роспотребнадзора по Башкирии организуют «горячую линию» по вопросам профилактики
Специалисты управления будут готовы ответить на вопросы жителей республики о способах, рисках и последствиях заражения вирусом иммунодефицита человека, дадут советы родителям о том, как уберечь от заболевания детей.
Номер телефона «горячей линии»: 8−800−700−90−30.
Звоните с 14 по 20 мая с 10.00 до 16.00.
Ранее «Башинформ» со ссылкой на Республиканский