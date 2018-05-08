В Башкирии открывается «горячая линия» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции

Специалисты управления будут готовы ответить на вопросы жителей республики о способах, рисках и последствиях заражения вирусом иммунодефицита человека, дадут советы родителям о том, как уберечь от заболевания детей.

Ранее «Башинформ» со ссылкой на Республиканский Центр-СПИД сообщал, что с начала года в регионе выявлено 557 инфицированных мужчин и 356 женщин, из них которых 194 беременны. Уровень заболеваемости составляет 22,4 на 100 тысяч человек.