Память погибшего в Сирии генерала увековечили в Приморье

Школе Уссурийска присвоили имя Героя России, генерала Валерия Асапова.

На торжественной церемонии в школе N25 присутствовали вдова генерала, представители штаба Пятой Краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа, мэрии Уссурийска.

Собравшиеся почтили память генерала-лейтенанта Асапова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. На линейке школьники рассказывали о боевом пути героя, читали стихотворения.

Как писало РИА «Восток-Медиа», генерал-лейтенант Асапов с августа 2016 года возглавлял пятую армию Восточного военного округа со штабом в Уссурийске.

Из Восточного военного округа генерал-лейтенант был назначен старшим группы российских военных советников в Сирии. 23 сентября 2017 года командный пункт неподалеку от Дейр-эз-Зора попал под обстрел. Валерия Асапова смертельно ранило осколком мины. Его посмертно наградили сирийским орденом «Герой Республики» и российской медалью «Звезда Героя».