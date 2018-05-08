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05:40 (мск), источник: Восток Медиа

Память погибшего в Сирии генерала увековечили в Приморье

Генерал, как сообщало РИА «Восток-Медиа», был убит в боях в Сирии осенью 2017 года.

Школе Уссурийска присвоили имя Героя России, генерала Валерия Асапова.

На торжественной церемонии в школе N25 присутствовали вдова генерала, представители штаба Пятой Краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа, мэрии Уссурийска.

Собравшиеся почтили память генерала-лейтенанта Асапова минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске. На линейке школьники рассказывали о боевом пути героя, читали стихотворения.

Как писало РИА «Восток-Медиа», генерал-лейтенант Асапов с августа 2016 года возглавлял пятую армию Восточного военного округа со штабом в Уссурийске.

Из Восточного военного округа генерал-лейтенант был назначен старшим группы российских военных советников в Сирии. 23 сентября 2017 года командный пункт неподалеку от Дейр-эз-Зора попал под обстрел. Валерия Асапова смертельно ранило осколком мины. Его посмертно наградили сирийским орденом «Герой Республики» и российской медалью «Звезда Героя».

Сегодня стало известно, что в Сирии разбился боевой вертолет Ка-52, находившиеся в нем летчики погибли. Оба они до направления в Сирию проходили службу в Восточном военном округе.

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