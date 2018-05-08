Память погибшего в Сирии генерала увековечили в Приморье
Генерал, как сообщало РИА «Восток-Медиа», был убит в боях в Сирии осенью 2017 года.
Генерал, как сообщало РИА «Восток-Медиа», был убит в боях в Сирии осенью 2017 года.
Школе Уссурийска присвоили имя Героя России, генерала Валерия Асапова.
На торжественной церемонии в школе N25 присутствовали вдова генерала, представители штаба Пятой Краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа, мэрии Уссурийска.
Собравшиеся почтили память
Как писало РИА «Восток-Медиа»,
Сегодня стало известно, что в Сирии разбился боевой вертолет Ка-52, находившиеся в нем летчики погибли. Оба они до направления в Сирию проходили службу в Восточном военном округе.