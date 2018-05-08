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05:41 (мск), источник: НИА Красноярск

В Красноярске начинается сезон фонтанов

Сегодня вечером в Красноярске будет дан старт сезону фонтанов. Традиционно фонтаны в краевом центре начинают работать накануне празднования Дня Победы.

Источник: НИА Красноярск

Радовать горожан и гостей города будут около 30-ти крупных водных сооружений и впервые за последние более чем 10 лет — фонтаны на Енисее возле острова Посадный.

Напомним, что работать речные фонтаны будут в выходные и праздничные дни.

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