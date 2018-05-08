В Красноярске начинается сезон фонтанов
Сегодня вечером в Красноярске будет дан старт сезону фонтанов. Традиционно фонтаны в краевом центре начинают работать накануне празднования Дня Победы.
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Сегодня вечером в Красноярске будет дан старт сезону фонтанов. Традиционно фонтаны в краевом центре начинают работать накануне празднования Дня Победы.
Радовать горожан и гостей города будут около 30-ти крупных водных сооружений и впервые за последние более чем 10 лет — фонтаны на Енисее возле острова Посадный.
Напомним, что работать речные фонтаны будут в выходные и праздничные дни.