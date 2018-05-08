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05:37 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке ушла из жизни почетный учитель города

Прощание с Тухановой Ниной Павловной состоится 10 мая.

Родные и близкие с глубоким прискорбием извещают, что 4 мая после тяжелой и продолжительной болезни на 89-м году жизни скончалась Нина Павловна Туханова, сообщает РИА VladNews.

Нина Павловна, уроженка г. Константиновка Донецкой области, после окончания в 1952 году института в г. Махачкале совсем еще юным жизнерадостным созданием приехала в Приморский край, который искренне полюбила и процветанию которого день за днем щедро отдавала свои знания и силы. Ханкайский район, Пограничный, круговерть и неустроенность педагогического процесса и быта в сельской местности тех лет все это были характерные черты и вехи жизненного пути молодого специалиста, кузница его профессионализма и организаторских способностей.

В 1978 году Нина Павловна становится директором средней школы № 17 г. Владивостока и на протяжении многих лет успешно совмещала педагогическую деятельность с административной. Бесспорным новаторством для средних школ явилась организация медицинских классов, пробудивших у учащихся интерес к профессии врача и определивших судьбу многих выпускников. Учиться в школе на Тополиной аллее в эту пору мечтали многие! Неизменно спокойный, строгий голос и требовательный взгляд, неиссякаемые энергия и вера в правоту своего дела, а за всем за этим горячее отзывчивое сердце матери, коллеги, учителя, любви которого хватало всем как в кругу семьи, так и под крышей школы. И только глубоко-глубоко в душе незримые личные переживания, шрамы утрат. Это наша Нина Павловна.

Боль от невосполнимой утраты всегда будет в нашем сердце наряду с любовью и всем светлым и добрым, подаренным тобой.

Церемония прощания с Ниной Павловной состоится 10 мая в 12 часов по адресу: г. Владивосток, ул. Русская, 57 (остановка «Клиническая больница»).

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